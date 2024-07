SCONTO 40% su Beats Fit Pro: gli auricolari al minimo storico

Oggi al prezzo minimo storico, i Beats Fit Pro sono un must have per chi cerca auricolari true wireless di alta qualità. Progettati dal marchio controllato da Apple e da Dr. Dre, sono caratterizzati da specifiche e funzionalità da top di gamma assoluto. Approfitta dello sconto del 40% proposto in questo momento dall’offerta Amazon dedicata e mettili nel carrello.

Auricolari wireless Beats Fit Pro a -40%: l’affare

Integrano il chip Apple H1, supportano il passaggio automatico da un dispositivo all’altro, l’audio spaziale, la condivisione del sonoro (con un altro paio di cuffie Beats o AirPods), il comando Ehi Siri , c’è la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e al sudore. L’autonomia arriva a 24 ore con la custodia di ricarica. Sono disponibili due modalità di ascolto: con cancellazione attiva del rumore (ANC) e Trasparenza per sapere sempre cosa avviene nell’ambiente circostante. Ancora, a livello di design, le alette di sicurezza flessibili garantiscono comfort e stabilità durante tutta la giornata. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più in merito alle specifiche e alle funzionalità in dotazione.

Grazie allo sconto del 40% applicato in automatico (non servono coupon né codici), oggi puoi acquistare gli auricolari true wireless Beats Fit Pro al prezzo finale di soli 149 euro, invece di 249 euro come da listino ufficiale, nella colorazione Rosa corallo.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. C’è anche la consegna gratuita a domicilio prevista entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato da migliaia di recensioni è molto positivo, superiore a 4 stelle su 5.