Arriva Beck's Autonomous, la prima birra creata dall'IA

L’intelligenza artificiale sta arrivando ovunque, anche nell’industria food. Mentre ChatGPT spopola ed Elon Musk chiede, assieme ad altri ricercatori, l’arresto dello sviluppo dell’IA, Beck’s si prepara a festeggiare i 150 anni dall’apertura del birrificio con Autonomous, una delle prime birre interamente create dall’intelligenza artificiale disponibile a breve in edizione limitata. Con il suo look futuristico, e una campagna marketing interamente sorretta dall’IA, si tratterà di un progetto concreto o di un Pesce d’Aprile sfruttando il trend del momento?

Beck’s Autonomous sconvolgerà tutti?

Servendosi della capacità di proporre nuovi sapori e varianti con rapidità, il birrificio tedesco ha sfidato l’IA a creare una sua versione della “birra perfetta”, ricavata da milioni di diverse combinazioni di sapore e realizzata, naturalmente, con un mix di acqua, malto, luppoli e lievito. A creare la ricetta, il logo, la lattina, le bottiglie e la campagna marketing è sempre l’IA.

Beck’s produrrà quindi 450 Autonomous in edizione limitata tra Germania, Italia e Regno Unito, in un’esclusiva da non perdere per gli appassionati di birre e dell’IA. Dato questo dettaglio, probabilmente non si tratterà affatto di un Pesce d’Aprile.

A guidare Beck’s è lo spirito innovatore nel mondo birraio, con il supporto di ChatGPT e Midjourney. Laura Salway, Marketing Director presso Becks, ha dichiarato:

“Abbiamo lanciato ad A.I. la sfida di aiutarci a creare una birra in edizione limitata per celebrare il nostro 150esimo anniversario. Per Beck’s la continua voglia di innovare, rompere gli schemi e produrre birre di qualità sono elementi da sempre fondamentali. Abbiamo una storia di primati nell’innovazione: siamo stati tra i primi a essere imbottigliati in bottiglie verdi, tra i primi “six-pack” e tra i primi venduti in lattina, e la nostra nuova creazione racchiude proprio quello spirito pionieristico. Abbiamo dato all’intelligenza artificiale una scelta di ingredienti e abbiamo lasciato che formulasse la ricetta – è davvero la birra del futuro. Speriamo che questo esperimento dimostri come l’ingegno umano e A.I. possano lavorare insieme per rivoluzionare per davvero il mondo del beverage, e che Beck’s sia solo all’inizio di tante novità ed entusiasmanti sviluppi, con l’idea di creare sempre più collaborazioni con A.I. nel futuro”.

A seguito di questo primo lancio di Beck’s Autonomous, nel corso dell’anno Beck’s introdurrà dei nuovi design per i suoi pack disegnati in collaborazione con intelligenza artificiale.