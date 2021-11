Beelink GK35: il Mini PC oggi al PREZZO MINIMO

Le caratteristiche di Beelink GK35 lo rendono un Mini PC adatto a gestire le operazioni base della produttività come l'editing dei documenti, la ricezione e l'invio della posta elettronica, le riunioni da remoto e la contabilità, ma anche per la navigazione e l'intrattenimento multimediale. A rendere il dispositivo ancora più interessante è oggi lo sconto del 15% sul prezzo di listino proposto da Amazon, che lo porta al suo prezzo minimo storico.

Mini PC in offerta su Amazon: Beelink GK35

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel N3350, GPU ‎Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l'archiviazione dei dati (con possibilità di espansione), WiFi dual band, Bluetooth 4.0, doppia uscita HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, quattro porte USB, slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm per il microfono. Le dimensioni del case sono pari a 11,5×10,2×4,3 cm. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Oggi hai la possibilità di acquistare Beelink GK35 al prezzo di soli 152,15 euro invece di 179,00 euro come da listino.