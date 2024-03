Beelink Mini S12 è l'occasione Mini PC di primavera

Beelink MINI S12 è in forte sconto su Amazon. In questo momento è possibile acquistare il Mini PC al suo prezzo minimo storico: diventerà il valido alleato quotidiano per la produttività, per lo studio o per l’intrattenimento multimediale. Tra i molti affari della Festa delle Offerte di Primavera, questa è sicuramente una delle migliori occasioni di oggi.

Mini PC: Beelink Mini S12 è in forte sconto

Quali sono le specifiche tecniche integrate? Eccole: processore Intel N5095 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con ulteriori 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0 per la connettività wireless, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, quattro porte USB 2.0, slot Ethernet per la connessione cablata e jack audio. Per saperne di più sul comparto hardware e quello software rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 159 euro è un affare da cogliere al volo, considerando quanto proposto da Beelink Mini S12 a chi vuol mettere un Mini PC compatto e versatile sulla propria scrivania. Nella confezione sono inclusi la staffa per il montaggio dietro al monitor, il manuale utente, un cavo HDMI e la spina per l’alimentazione. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita a domicilio con la consegna in un solo giorno.

Solo fino a lunedì 25 marzo puoi partecipare all’entusiasmante evento della Festa delle Offerte di Primavera. Scopri l’affare che stavi cercando su amazon.it/springdealdays.