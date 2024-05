Il nuovo Samsung Galaxy Book4 è GIÀ IN SCONTO

Sul mercato da poco più di un mese, Samsung Galaxy Book4 è già protagonista di alcuni sconti interessanti, grazie a una serie di offerte a tempo su Amazon dedicate alla nuova gamma di notebook con sistema operativo Windows 11. La versione con display da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in promozione a -150 euro rispetto al prezzo di listino.

Notebook in sconto: Galaxy Book4 in offerta a tempo

Tra le altre specifiche tecniche ci sono la scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A, la possibilità di espandere lo storage fino a 2 TB, le porte USB-C, lo slot microSD e il supporto alle reti wireless di ultima generazione. A racchiudere il comparto hardware è un design sottile ed elegante. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 949 euro, invece di 1.099 euro come da listino, il nuovo Samsung Galaxy Book4 nella configurazione appena descritta è un’ottima scelta per chi cerca un notebook potente e affidabile, da utilizzare ogni giorno alla scrivania di casa, in ufficio e in mobilità. Lo sconto di 150 euro è applicato in automatico. Segnaliamo che sono in offerta a tempo anche la versione 360 (-180 euro) e l’edizione Pro (-210 euro), quest’ultima con schermo da 16 pollici, processore Intel Core Ultra 7 e SSD da 1 TB, pronto per le funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate.

Sono tutti venduti e spediti da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine. Verificare le tempistiche esatte (e se l’offerta a tempo è ancora accessibile) nelle singole schede.