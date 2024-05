Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro a 149€: attiva il coupon

ACEMAGICIAN AD03, oggi in forte sconto su Amazon, è un Mini PC compatto da mettere sulla scrivania, con caratteristiche ideali per la produttività di base, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero. Approfitta dell’offerta in corso: è sufficiente attivare il coupon sull’e-commerce per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 149 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft per ottenere gli aggiornamenti non appena disponibili.

ACEMAGICIAN AD03: attiva il coupon sconto sul Mini PC

Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). Ancora, sono presenti i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due slot Ethernet per quella cablata, le uscite video DisplayPort e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, le porte USB 2.0 e 3.0, una USB-C e il jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina dedicata.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello AD03) al prezzo finale di soli 149 euro. Inoltre, se hai intenzione di comprarne due, magari per l’ufficio, puoi risparmiare un ulteriore 5% applicando il codice promozionale F7F8K87Z che trovi nella scheda del prodotto.

Puoi inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Amazon si occupa direttamente della spedizione. Infine, segnaliamo che il voto medio assegnato sull’e-commerce dalle recensioni di chi l’ha messo alla prova è molto alto, pari a 4,3/5 stelle.