Mini PC (W11, Intel, 8/128GB) a soli 119€ con questo coupon

Ti basta un momento per attivare il coupon su Amazon che taglia il prezzo di BMAX B1 Pro e lo porta al suo minimo storico. Oggi l’e-commerce offre la possibilità di acquistare il Mini PC a soli 119 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le sue caratteristiche. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

BMAX B1 Pro: le specifiche del Mini PC economico

Nel suo case compatto e dal design minimalista racchiude un comparto hardware adatto a ogni compito. Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore Intel Celeron N4000 con architettura Gemini Lake e GPU Intel UHD Graphics 500, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Sono poi presenti i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, uno slot Ethernet per quella cablata, le uscite video HDMI e VGA per il collegamento simultaneo di più monitor con supporto alla risoluzione 4K, le porte USB Type-A e il jack audio. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi puoi acquistare BMAX B1 Pro, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 119 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un Mini PC economico, ma funzionale e versatile: non devi far altro che attivare il coupon dedicato per ottenere lo sconto. Come visibile nell’immagine qui sopra, la confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale di istruzioni, la staffa per l’eventuale montaggio dietro lo schermo e le viti.

L’articolo è venduto dallo store italiano del marchio. Amazon garantisce la disponibilità immediata dell’articolo e si occupa direttamente della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui l’ordine ora.