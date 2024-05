Mouse da gaming Cooler Master: prezzo DISTRUTTO su Amazon, da 79,99 a 28 euro

Amazon ha deciso di fare a pezzi il prezzo di questo mouse da gaming Cooler Master: con uno sconto del 65% te lo porti a casa a soli 28 euro invece di 79,99. Un’offerta talmente conveniente che non puoi farti scappare.

Mouse da gaming Cooler Master in mega sconto: le caratteristiche

Il mouse da gioco Cooler Master MM712 ti permetterà di avere prestazioni da gaming superiori in un corpo elegante e ultraleggero. Il peso è solamente di 79 grammi, dandoti una sensazione di maneggevolezza senza precedenti per eseguire movimenti veloci e precisi con facilità.

La periferica è dotata di un sensore ottico PixArt PAW3370 con una sensibilità massima di 19K DPI in modo che possa assicurarti un ritardo minimo e un tracciamento superiore. I piedini in PTFE di qualità a basso attrito consentono un movimento fluido e preciso su qualsiasi superficie.

I pulsanti principali sinistro e destro sono dotati di microinterruttori ottici durevoli, progettati per resistere fino a 70 milioni di clic. Invece, il design ergonomico del guscio offre una presa comoda sia per chi utilizza la presa a palmo che per chi utilizza la presa con artigli.

Puoi utilizzare il mouse sia in modalità wireless o cablata: il cavo Ultraweave da 1,8 m può essere staccato per la connettività Bluetooth o wireless a 2,4 GHz. Infine, grazie al nuovo sistema On-The-Fly è possibile regolare le impostazioni del mouse in tempo reale senza dover utilizzare il software. Un vero affare a soli 28 euro invece di 79,99: impossibile resistere.