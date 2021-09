Beelink, quale Mini PC SEi? -20% fino a mezzanotte

Quante volte hai già guardato con curiosità al mondo dei Mini PC? La resistenza spesso è dettata più dall'anomalia del formato che non da qualsiasi altra considerazione su performance e specifiche, dove molti modelli dicono la loro facendo leva su prezzi invidiabili ed una dimensione oltremodo piccola. Comodi, versatili e, per poche ore, anche disponibili ad un prezzo del tutto speciale: accade oggi (entro mezzanotte!) sulla serie Beelink SEi con due modelli che, grazie ad uno sconto del 20%, raggiungono contemporaneamente il miglior prezzo di sempre.

Beelink, maxi sconti sui Mini PC

Eccoli:

Il primo si basa su processore Intel Coffee Lake i5-8279U di ottava generazione, il secondo su Intel Ice Lake-U I3-10110U di decima generazione; per entrambi la dotazione di RAM è pari a 8GB, mentre l'SSD interno arriva a 256GB; ampia connettività garantita, pieno supporto della riproduzione 4K, connettività Wifi (Wifi 5 per il SEi10 e Wifi 6 per il SEi8). Caratteristica in linea con i migliori Mini PC del momento, ma un prezzo sotto media che li porta ad essere fortemente competitivi per chiunque abbia scelto questo tipo di soluzione per il proprio smart working o per qualunque altra utilità.

Piccole differenze di prezzo, leggere sfumature nelle specifiche, Windows 10 Pro per entrambi. Il tutto dentro un corpo piccolissimo, che si può dislocare ovunque o addirittura fissarlo dietro il monitor quando gli attacchi VESA sono disponibili. Molteplici utilità a basso costo, insomma, per creare postazioni di lavoro o intrattenimento, digital signage o vetrine commerciali, reti di inserimento dati o punti informativi con massima agilità e minimo costo.

Insomma: SEi8 o SEi10? Occhio alla scadenza, però: metti subito nel carrello il tuo modello perché l'offerta andrà a scadere entro poche ore.