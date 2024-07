Beelink SER6, Mini PC per gaming e lavoro: CROLLA IL PREZZO al Prime Day

È sceso al suo minimo storico il prezzo di Beelink SER6, il Mini PC dal comparto hardware adatto a gestire senza problemi il gaming in alta risoluzione e la produttività quotidiana. È un’offerta del Prime Day su Amazon, imperdibile per tutti coloro che voglio mettere sulla scrivania un computer dalla potenza di calcolo elevata, ma riducendo al minimo l’ingombro.

Mini PC in offerta al Prime Day: ecco Beelink SER6

Ecco quali sono le specifiche tecniche in dotazione, racchiuse in un case dallo stile compatto e minimalista. Supporta il collegamento simultaneo di tre monitor con risoluzione massima 4K. Per tutte le altre informazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M;

16 GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 64 GB);

SSD da 500 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, cablata con slot Ethernet;

porte HDMI e DisplayPort, USB 3.2 Type-A e USB 4 e 3.2 Type-C, jack audio da 3,5 mm.

Approfitta della promozione in corso e acquista il Mini PC di Beelink (modello SER6) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 439 euro, il più basso di sempre. Lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce, non devi utilizzare coupon o codici, ma solo metterlo nel carrello. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale utente.

Per poter acquistare prodotti in offerta su Amazon durante il Prime Day, è necessario un abbonamento Prime. Si tratta infatti di un evento riservato ed esclusivo. Attivalo subito senza costi, grazie alla prova gratuita di 30 giorni, per accedere a tutti i benefici inclusi nella sottoscrizione.