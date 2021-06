Beelink, il SUPER mini PC baciato dal coupon

Un PC può essere “super” e “mini” al tempo stesso? Può esserlo. E può essere anche scontato, se fai attenzione ad un piccolo importante dettaglio. Soprattutto, può essere la tua opzione ideale se solo sai spostare un attimo i preconcetti dal tradizionale sistema desktop o laptop. Compattezza, performance e sconto si incontrano infatti tutti in un solo nome: Beelink GTR Mini PC, tradizionalmente disponibile per 749 euro, trova infatti in queste ore l'abbraccio di un coupon da ben 80 euro che sposta il prezzo addirittura a 669 euro.

Beelink GTR, mini e super

La magia del modello è proprio nell'incontro tra le performance “super” di un corpo “mini” ed il prezzo speciale che puoi ottenere con un solo click. Lasciati anzitutto trasportare dalle specifiche tecniche che ci sono sotto il cofano motore:

Windows 10 Pro

CPU AMD Ryzen 5 3550H da 3.7 GHz

scheda grafica Radeon Vega 8 Graphics 1200 MHz

risoluzione grafica fino a 3840 x 2160@60Hz

RAM DDR4 da 16GB

SSD da 512GB

disco rigido da 1TB

Tutto questo, però, racchiuso in una robusta box in lega di magnesio con dimensioni di appena 16,8 x 12 x 3,9 cm e lettore di impronte per l'avvio.

Raffreddamento? Nessun problema: ci pensano 3 tubi di rame e 2 ventole a garantire performance sempre all'altezza. Un prodotto simile è ideale tanto per un utilizzo stabile desktop che per un lavoro “nomade” tra casa e ufficio, portandosi appresso i propri dati ed i propri software e potendosi interconnettere a qualsiasi rete, qualsiasi monitor e qualsiasi combo mouse/tastiera.

Come sfruttare il coupon

Lo sconto disponibile in queste ore è per certi versi segreto poiché non è indicato come offerta, ma puoi tagliare il prezzo del Beelink GTR con una operazione molto semplice. Tutto quel che bisogna fare è un click qui:

Prezzo mini grazie ad un coupon super. Tutto torna.