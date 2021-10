Beelink U59: il Mini PC per ogni esigenza, con un doppio sconto

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, ma non vuoi investire una cifra importante, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta del Beelink U59, un piccolo computer equipaggiato processore Intel che presenta una scheda tecnica decisamente interessante, oggi in forte sconto su Amazon.

Mini PC Beelink U59: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Celeron N5095, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD M.2 da 256GB, il tutto completamente espandibile. La memoria di sistema, infatti, è espandibile fino a 16GB grazie alla configurazione dual channel. Per quanto riguarda, invece, quella di massa è possibile sia sostituire l’SSD M.2 con uno più capiente, sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta di una configurazione dalle buone prestazioni, ideale per le attività quotidiane. Il pacchetto Office viene gestito in maniera veloce e fluida, ottimo per un utilizzo da ufficio. Buona alternativa anche come media media center, per unire l’intrattenimento dei servizi in streaming con l’utilità di un vero e proprio computer.

Per quanto riguarda la connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono quattro, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste, si aggiunge una quinta porta, in questo caso Type-C ideale per il collegamento dei dispositivi mobili o di un HUB. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere il massimo dalla rete fissa. Chiudono le connessioni senza fili che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0. Nel complesso, se desideri un ingombro minimo, senza enormi rinunce da punto di vista prestazionale, il Beelink U59 è un alleato più che affidabile.

Grazie ad uno sconto del 27%, a cui si somma un coupon di 21 euro, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 248 euro per un risparmio di ben 120 euro sul prezzo di listino.