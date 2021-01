Beeper porta iMessage anche su Windows

Eric Migicovsky, CEO e fondatore di Pebble, ha annunciato su Twitter il lancio di Beeper. Si tratta di un’app di messaggistica universale che permette di unificare 15 differenti servizi, incluso iMessage, grazie al protocollo open source Matrix e ad una serie di “bridge”. Basta quindi una sola app per inviare e ricevere i messaggi.

Beeper (nota in precedenza come NovaChat) è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Al momento però è necessario compilare un form per ricevere un invito, quindi non è ancora possibile il download diretto. Beeper supporta i seguenti servizi: WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Android Messaggi (SMS), Telegram, Twitter, Slack, Hangouts, Instagram, Skype, IRC, Matrix, Discord, Signal e Beeper network.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021