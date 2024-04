Bici elettrica Schiano: risparmia 277 euro

Segnaliamo al volo l’offerta a tempo di Amazon che propone la bici elettrica con uno sconto di ben 277 euro rispetto al listino ufficiale. Si tratta del modello F.lli Schiano E-Voke da 28 pollici. È dotata di una batteria da 11,6 Ah rimovibile perfettamente integrata nel telaio realizzato in alluminio, del cambio Shimano a 8 velocità e di un display LCD su cui visualizzare le informazioni essenziali.

F.lli Schiano, la bici elettrica E-Voke in forte sconto

È l’ideale per muoversi senza sforzo, grazie al potente motore ANANDA da 250 W con una coppia di 50 Nm e una velocità massima di 25 Km/h a pedalata assistita. Può percorrere fino a 90 chilometri in modalità ECO con una sola carica. Tra le altre caratteristiche da segnalare ci sono i freni a disco meccanici, la forcella ammortizzata, le luci anteriori e posteriori, il cavalletto centrale stabile, la sella Selle Royal per un comfort senza compromessi, il campanello e i parafanghi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 2772 euro sul listino, oggi puoi acquistare la bici elettrica F.lli Schiano E-Voke al prezzo finale di soli 702 euro (invece di 979 euro). Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo, dunque disponibile per poco tempo e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

È venduta e spedita direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Con la bella stagione ormai alle porte, è un affare da cogliere al volo. Le recensioni pubblicate da chi l’ha già provata la promuovono con un voto medio pari a 4/5 stelle.