Biden vs Facebook su vaccini anti-COVID e disinformazione

La disinformazione a proposito dei vaccini anti-COVID sta costando vite e realtà come Facebook sono da ritenere responsabili. Ad affermarlo non è uno qualunque, ma il Presidente degli Stati Uniti.

Scontro tra la Casa Bianca e Facebook sui vaccini

Rispondendo a una domanda diretta sul ruolo svolto dai social nella lotta alla pandemia, Joe Biden non ha usato giri di parole: Stanno uccidendo le persone . Un intervento deciso e diretto, giunto proprio nei giorni in cui si è avuta conferma di un coinvolgimento diretto dell'amministrazione USA nella lotta alla circolazione di “post problematici” sulle piattaforme.

Voglio dire, pensateci, l'unica pandemia attuale è tra coloro non vaccinati. È così, stanno uccidendo le persone.

La posizione della Casa Bianca sul tema è chiara e netta, come sottolineato anche dalla portavoce Jen Psaki. Si ha a che fare con la diffusione di informazioni false a proposito di ciò che a livello globale sta progressivamente permettendo un ritorno alla normalità. Una delle teorie che più stanno prendendo piede è quello che punta a un presunto legame tra la somministrazione dei vaccini e l'infertilità.

A Facebook e a gli altri social viene chiesta l'adozione di un approccio proattivo nel combattere il problema, attraverso iniziative come la condivisione di dati e numeri a proposito dell'impatto generato dalla disinformazione, senza limitarsi alla rimozione dei contenuti in seguito alle segnalazioni. La replica della piattaforma non si è fatta attendere, la riportiamo di seguito in forma tradotta.