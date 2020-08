Bielorussia: Lukashenko rieletto e Internet giù

A 26 anni dal suo primo insediamento al potere, nei giorni scorsi Lukashenko si è confermato a capo della Bielorussia per un altro mandato con oltre l’80% dei voti. Poche ore dopo decine di migliaia di persone sono scese nelle strade della capital Minsk e di altre città per protestare contro quello che definiscono l’ultimo dittatore d’Europa denunciando brogli elettorali. Contestualmente l’accesso a Internet dal paese sembra almeno in parte essere stato compromesso così come la fruizione di alcuni servizi online o di comunicazione.

La denuncia giunge tra gli altri da Twitter che attraverso il profilo Public Policy condivide un post in cui descrive un blocco del social network sul territorio.

Stiamo osservando blocchi e malfunzionamenti per Twitter in Bielorussia in reazione alle proteste che contestano il risultato elettorale. Gli spegnimenti di Internet sono estremamente dannosi. Costituiscono fondamentalmente una violazione dei diritti umani di base e dei principi di un’Internet aperta.

