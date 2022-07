Biglietti aerei low cost: il trucco definitivo per le vacanze

Le VPN, pur restando degli strumenti legati alla sicurezza, offrono anche svariati usi alternativi alquanto interessanti.

Per chi viaggia in aereo, per esempio, è molto utile in ottica biglietti aerei low cost. Potendo sostituire un indirizzo IP con uno di un’altra nazione infatti, è possibile trovare gli stessi biglietti a un prezzo decisamente più vantaggioso.

Le compagnie aeree infatti, applicano costi diversi a seconda del luogo da cui si prenota il volo. Non solo: in base ai dati presenti sul dispositivo, le stesse compagnie impostano prezzi diversi. Con una VPN è possibile, andando per tentativi, provare diversi indirizzi IP per ottenere sconti molto interessanti.

In tal senso sembra che, individuare IP da paesi con uno stipendio medio basso, permette di ottenere prezzi più vantaggiosi. In molti casi, utilizzando una VPN, è possibile ottenere anche più del 10% di sconto e dunque, per chi effettua più voli all’anno, diventa quasi d’obbligo adottare un servizio di questo tipo.

Trovare biglietti aerei low cost con una VPN è una pratica diffusa e del tutto legale

A questa pratica poi, possono essere abbinati anche altri consigli utili.

Per esempio, prenotare dei voli navigando da incognito può essere utile. Allo stesso tempo, non focalizzarsi su una sola piattaforma di vendita ma esaminare tutte quelle disponibili, o almeno le principali, per poter limare ulteriormente i costi.

Tornando al discorso VPN, è bene scegliere un servizio in grado di offrire una varietà maggiore di indirizzi IP. In tal senso, ExpressVPN si dimostra una delle soluzioni migliori possibili.

Stiamo infatti parlando di una piattaforma in grado di offrire server ultraveloci in ben 94 diversi paesi. Ciò permette, per chi è alla ricerca di biglietti aerei, di avere una vasta scelta a livello territoriale. ExpressVPN si presenta anche come la soluzione ideale a livello di sicurezza, con un sistema di crittografia all’avanguardia.

Non solo: grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN con il 49% di sconto, spendendo appena 6,67 dollari al mese.

