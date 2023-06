Binance: denuncia dalla SEC per numerose violazioni

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha denunciato Binance, la sussidiaria statunitense e il fondatore Changpeng Zhao (CZ) per aver violato diverse leggi sullo scambio dei titoli. Si tratta della seconda denuncia per l’azienda che gestisce il più grande exchange di criptovalute del mondo, dopo quella ricevuta da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a fine marzo.

Binance opera illegalmente negli Stati Uniti

Binance Holdings gestisce la piattaforma Binance.com, mentre la sussidiaria BAM Trading Services gestisce Binance.US negli Stati Uniti. Secondo la SEC, contrariamente a quanto afferma l’azienda e lo stesso CZ, molti utenti statunitensi di alto profilo possono accedere alla piattaforma Binance.com per aggirare i controlli. Binance.US non è quindi una piattaforma separata, ma è in realtà controllata segretamente da Binance Holdings.

La commissione afferma che Binance ha operato illegalmente negli Stati Uniti, violando diverse leggi federali (il totale delle accuse è 13). Nella denuncia viene evidenziato che Binance ha guadagnato miliardi di dollari mettendo a rischio le attività degli investitori. L’azienda e Zhao hanno coinvolto i clienti in molteplici schemi di investimento non registrati, dichiarando falsamente che il trading era sottoposto ai controlli previsti dalle leggi.

Binance ha prontamente risposto alla SEC, affermando che la commissione ha scelto la strada legale invece di proseguire nelle discussioni avviate per raggiungere un accordo. Secondo l’azienda fondata da CZ, le accuse relative ai rischi della piattaforma Binance.US sono sbagliate.

In ogni caso, le conseguenze per Binance.com saranno minime, in quanto non è un exchange registrato negli Stati Uniti. Lo scontro proseguirà sicuramente in tribunale.