Binance ha un problema: stop al trading in tutto il mondo

Un problema di natura tecnica sta fermando temporaneamente le operazioni spot su Binance. L’exchange di criptovalute ha sospeso queste attività di trading, come reso noto dai profili ufficiali sui social network: Siamo a conoscenza di un problema che sta impattando il trading spot su Binance . La responsabilità è attribuita a un bug inerente al matching engine.

Agli utenti è stato reso noto poco dopo mezzogiorno che Tutte le operazioni spot sono temporaneamente sospese, mentre lavoriamo per risolvere il problema il prima possibile . Servirà pazienza, ma il ripristino è in corso e le operazioni necessarie dovrebbero essere completate al massimo entro un paio d’ore.

Sulla questione è intervenuto anche il numero uno della società, Changpeng “CZ” Zhao, come sempre su Twitter. Il fondatore e CEO conferma il work in progress.

Engine 1 is back online. Still need more time to do reconciliations, and for other engines to catch up.

We were a bit unlucky with this bug. Our engines take hourly snapshots. This bug happened 57 min in. So, replay/reconciliation takes a bit longer.

