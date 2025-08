Offerta myPOS Go 2: POS autonomo e senza smartphone per la tua attività a soli 14€

Finalmente il tuo sogno si è realizzato: il tuo ristorante è aperto e sei pronto ad accogliere i clienti. Ora manca solo una cosa: un sistema di pagamento efficiente e pratico che renda il conto un gioco da ragazzi. La soluzione? myPOS Go 2, un POS portatile innovativo che puoi avere a soli 14,90€.

Un POS che ti semplifica la vita, senza costi nascosti

Con myPOS Go 2 gestisci pagamenti in modo autonomo, senza bisogno di smartphone o app esterne. Grazie alla connessione 4G con SIM integrata gratuita, puoi accettare carte ovunque ti trovi, dal tavolo al dehor, senza pensieri. E non preoccuparti della batteria: con una singola carica puoi effettuare oltre 1000 transazioni.

Inviare scontrini digitali via SMS o e-mail è immediato, eliminando l’uso della carta e velocizzando il servizio. Il tutto senza canoni mensili o contratti vincolanti: paghi una sola volta e hai il POS sempre a disposizione. Ma attenzione, questa offerta speciale non è valida per sempre. Non perdere l’occasione di portare il tuo business al passo coi tempi! Se desideri qualcosa in più, myPOS ha altre soluzioni pensate per te:

myPOS Go Combo : il POS 2-in-1 con stampante integrata e base di ricarica, ideale per chi vuole anche le ricevute cartacee. Disponibile a soli 129€ , sempre senza canoni mensili.

myPOS Ultra: il terminale di ultima generazione, con batteria potenziata, stampa rapidissima e connessione dati gratuita. Perfetto per chi vuole prestazioni top, a 249€. Le transazioni arrivano sul conto Business in meno di tre secondi, per una gestione super efficiente.

Ora che conosci tutte le opzioni, non ti resta che scegliere il dispositivo più adatto alle tue esigenze e offrire ai tuoi clienti un’esperienza di pagamento semplice, veloce e sicura. Con myPOS, il futuro dei pagamenti è nelle tue mani.