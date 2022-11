Binance-FTX: affare (quasi) fatto, parola di CZ

In un periodo non certo roseo per il mondo delle criptovalute, ancora una volta Binance sceglie di rilanciare anziché adottare un approccio cauto come stanno facendo altre realtà del settore. Il suo fondatore e numero uno, Changpeng “CZ” Zhao, ha annunciato che la società è pronta a completare l’acquisizione dell’exchange concorrente FTX.

FTX sta per passare nelle mani di Binance

Le due aziende hanno già siglato un accordo, ma non vincolante. I vertici di Binance si riservano infatti la possibilità di rinunciare alla stretta di mano finale. In corso l’indagine necessaria.

Questo pomeriggio, FTX ha chiesto il nostro aiuto. C’è una forte crisi di liquidità. Per proteggere gli utenti, firmato una LUI non vincolante, con l’intenzione di acquisire completamente FTX.com e aiutare a coprire la crisi di liquidità. Condurremo una Due Diligence nei prossimi giorni.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

Se confermata, l’operazione sarebbe una delle più importanti di sempre nell’ambito delle criptovalute. Al momento non è dato a sapere quale sia la cifra stampata sull’assegno che CZ è pronto a staccare. Il CEO prende però tempo e non esclude l’ipotesi di un ritiro.

C’è molto di cui occuparsi e ci vorrà del tempo. Si tratta di una situazione molto dinamica e la stiamo valutando in tempo reale. Binance ha la facoltà di ritirarsi dall’accordo in qualsiasi momento. Prevediamo che FTT sarà estremamente volatile nei prossimi giorni, con l’evolversi delle cose.

Ricordiamo che, negli ultimi giorni, FTT (il token nativo di FTX), ha visto il suo prezzo letteralmente crollare: -76,18% solo nelle ultime 24 ore. Di seguito il grafico che ne mostra l’andamento nell’ultima settimana, in cui è passato da oltre 25 dollari agli attuali 4,5 dollari. Tutti i principale asset sono in negativo, BTC ha perso quasi il 10% in un giorno.

A spingere il ribasso è stato nei giorni scorsi proprio il numero uno di Binance, con una serie di post su Twitter in cui è stata confermata l’intenzione della società di cedere i propri FTT per un valore pari a circa 529 milioni di dollari, a causa di non meglio precisate rivelazioni. La reazione di Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, non si è fatta attendere: ha dapprima fatto riferimento a false dicerie, per poi cambiare atteggiamento e affermare di essere nelle mani migliori.

L’eventuale conferma dell’acquisizione consentirebbe a Binance, già oggi l’exchange numero uno al mondo per volume di transazioni, di dar vita a un vero e proprio colorro del mondo crypto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.