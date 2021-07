Binance risponde a Consob: niente più future e derivati per l'Italia

L'avviso diramato dalla Consob un paio di settimane fa non è rimasto né inascoltato né senza conseguenze: Binance ha deciso di interrompere la propria offerta legata a future e derivati in Italia così come in altri due paesi del vecchio continente, Germania e Olanda. Le modalità sono quelle indicate in un breve comunicato condiviso dalla piattaforma (link a fondo articolo) che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Future e derivati: stop da Binance in tre paesi europei

È proprio su questi strumenti di investimento che si era concentrata l'attenzione dell'ente nostrano in occasione del suo intervento rivolto ai risparmiatori, non sul trading di criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Questa la nota pubblicata oggi dall'exchange.

Con l'ecosistema crypto in evoluzione, valutiamo di continuo i nostri prodotti e lavoriamo con i nostri partner per soddisfare le esigenze dei nostri utenti. Per questo, Binance ridurrà l'offerta di prodotti future e derivati in Germania, Italia e Olanda. Con effetto immediato, gli utenti di questi paesi non saranno in grado di aprire nuovi account per prodotti future o derivati. Da una data successiva, che sarà annunciata con altro avviso, gli utenti di questi paesi avranno 90 giorni per chiudere le loro posizioni aperte.

Binance replica così all'avviso Consob, giocando d'anticipo e rinunciando a un ramo della propria attività nei tre paesi europei indicati, salvaguardando però il resto del business. Almeno per il momento, considerando le iniziative pianificate da Bruxelles.