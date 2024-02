Bioptimus sviluppa il primo modello AI universale per la biologia

Bioptimus è una startup francese che ha appena raccolto 35 milioni di dollari di finanziamento per realizzare il suo ambizioso progetto: costruire il primo modello universale di intelligenza artificiale per la biologia. Il modello integrerà i dati provenienti da diverse scale biologiche, dalla molecolare all’organica, usando l’AI generativa.

Un team di esperti di Google e Owkin

Il team di Bioptimus è composto da ex ricercatori di Google DeepMind e da scienziati di Owkin, una startup di AI biotech che ha raggiunto lo status di unicorno. Bioptimus sfrutterà le risorse di calcolo di AWS e di generazione di dati di Owkin, oltre all’accesso ai dati multimodali dei pazienti forniti dai principali ospedali accademici di tutto il mondo. Questo consentirà di creare rappresentazioni computazionali che si differenziano dai modelli basati solo su dati pubblici e su una singola modalità di dati, che non riescono a cogliere la complessità della biologia.

Il vantaggio competitivo rispetto a Google

In un’intervista a VentureBeat, Jean-Philippe Vert, cofondatore e CEO di Bioptimus, ha affermato che Bioptimus può muoversi più velocemente di Google DeepMind per ottenere i dati necessari per addestrare i modelli biologici. “Abbiamo il vantaggio di collaborare con i partner in modo più semplice e sicuro e di stabilire un livello di fiducia condividendo la nostra esperienza nell’AI e offrendo i nostri modelli per la ricerca”, ha detto. “Questo può essere difficile per le grandi aziende tech”. Bioptimus utilizzerà anche alcuni dei più forti controlli di sovranità disponibili oggi.

Rodolphe Jenatton, ex ricercatore di Google DeepMind, si è unito al team di Bioptimus e ha dichiarato che il lavoro di Bioptimus sarà rilasciato come open source/open science, in modo simile ai modelli di Mistral. “La trasparenza, la condivisione e la comunità saranno elementi chiave per noi”, ha detto.

Una visione olistica della biologia

Vert ha spiegato che i modelli AI attuali sono limitati ad aspetti specifici della biologia, come le sequenze di proteine o le immagini delle cellule. Tuttavia, non esiste una visione olistica della biologia: “La buona notizia è che la tecnologia dell’AI sta convergendo molto rapidamente, con alcune architetture che permettono di integrare tutti i dati in un modello unificato”, ha detto. “È questo che vogliamo fare. Per quanto ne so, non esiste ancora. Ma sono sicuro che se non lo facessimo noi, lo farebbe qualcun altro nel prossimo futuro”.

Il maggiore ostacolo, ha detto, è l’accesso ai dati. “È molto diverso dal formare un LLM su un testo sul web”, ha detto. E l’accesso, ha sottolineato, è ciò che Bioptimus ha in abbondanza, grazie alla partnership con Owkin.