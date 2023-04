Google DeepMind è la nuova azienda IA di Alphabet

Google Bard, attualmente in versione preliminare e accessibile solo in Regno Unito e Stati Uniti, non può ancora competere con ChatGPT e Bing Chat. In attesa dei miglioramenti che possano ridurre il gap, Sundar Pichai ha annunciato la creazione di Google DeepMind, nuova sussidiaria di Alphabet nata dalla fusione del team Brain e di DeepMind.

Brain + DeepMind = Google DeepMind

DeepMind, società londinese che effettua ricerche sull’intelligenza artificiale, era stata acquisita da Google nel 2014. L’azienda di Mountain View aveva già costituito nel 2011 il team Brain (divisione di Google AI) che si occupava della stessa disciplina. Dalla loro fusione è nata Google DeepMind, la nuova unità che porterà avanti i progetti avviati nel campo, uno dei quali sarà ovviamente Bard.

L’intelligenza artificiale viene sfruttata da molti anni in diversi servizi e prodotti di Google, tra cui Gmail, Search e YouTube, così come nell’elaborazione delle immagini scattate dalle fotocamere degli smartphone Pixel. Gli sviluppatori di terze parti possono accedere ai modelli IA tramite Google Cloud.

Google DeepMind permetterà di velocizzare la creazione di sistemi IA più potenti in modo sicuro e responsabile. Uno degli obiettivi è sicuramente recuperare terreno rispetto ai concorrenti.

Il co-fondatore e CEO di DeepMind, Demis Hassabis, sarà il CEO di Google DeepMind. Jeff Dean, co-fondatore di Google Brain, assumerà il ruolo di Chief Scientist di Google DeepMind e Google Research. Quest’ultima rimarrà una divisione indipendente, in quanto si occupa anche di altre tecnologie, tra cui il quantum computing.