Bitchat: nuova app di messaggistica di Jack Dorsey

Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter e Block, ha sviluppato una nuova app di messaggistica che può funzionare in assenza di connessione Internet. Bitchat sfrutta le reti mesh Bluetooth e quindi un’architettura peer-to-peer decentralizzata. La versione beta per iOS è disponibile tramite TestFlight, ma ha raggiunto il numero massimo di utenti (10.000). È stata già inviata ad Apple per la revisione e approvazione.

Chat cifrate, effimere e on-device

Jack Dorsey ha scritto su X che Bitchat è un progetto personale iniziato nel weekend, come si può vedere dalla data del codice pubblicato su GitHub. È un’app di messaggistica che ricorda IRC, quindi funziona a riga di comando e non c’è nessuna interfaccia grafica.

Bitchat ha un’architettura decentralizzata e peer-to-peer. Non esiste un server centrale perché sfrutta le reti mesh Bluetooth LE (Low Energy). Gli utenti non devono nemmeno utilizzare un indirizzo email o un numero di telefono per la registrazione. Funziona in assenza di connessione Internet, quindi è l’app perfetta per aggirare la censura e scambiare informazioni tra i cittadini che si oppongono ai governi repressivi.

Ogni dispositivo è un nodo della rete mesh. Per incrementare il range della connessione Bluetooth fino a circa 300 metri viene effettuato il relay automatico dei messaggi. In futuro verrà aggiunto il supporto per Wi-Fi Direct. I messaggi sono effimeri e conservati solo sul dispositivo. Viene utilizzata la crittografia end-to-end (Curve25519 + AES-GCM), quindi nessuno può intercettare i messaggi.

Bitchat supporta anche le chat di gruppo, denominate Rooms, che possono essere protette con password e crittografia. Per menzionare un utente è necessario indicare @nickname . Come detto, i comandi sono simili a quelli di IRC. Per partecipare alla conversazione in un canale deve essere scritto j #channel , mentre l’invio di un messaggio privato avviene con /m @name message .

Al momento funziona solo su iOS/iPadOS e macOS, ma può essere portata anche su Android. Tutti i dettagli tecnici sono disponibili su GitHub.