Bitdefender in Formula 1 con Scuderia Ferrari

Ennesimo punto di contatto tra il mondo hi-tech e la Formula 1: la software house Bitdefender ha appena annunciato una collaborazione pluriennale con Ferrari. A partire dal Gran Premio di Singapore, in programma per i prossimi giorni, scenderà dunque in pista con la scuderia italiana.

La Ferrari ha scelto Bitdefender

Il logo sarà esposto sui caschi dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz (a partire dal 2023 anche sulle tute e sulle divise dello staff). Troverà posto inoltre sulla livrea della monoposto F1-75. La partnership rappresenta un naturale punto di incontro tra le due aziende ed evidenzia come la potenza dei dati, del lavoro umano e quello delle macchine possano operare insieme per eccellere.

Questo il commento di Florin Talpes, co-fondatore e CEO di Bitdefender.

Bitdefender condivide con Scuderia Ferrari un patrimonio di eccellenza e una comprovata esperienza nella creazione di tecnologie innovative e all’avanguardia per ottenere risultati vincenti. Quando ogni secondo è importante, solo le auto più evolute vincono le gare in pista e solo la tecnologia più avanzata è in grado di prevenire, difendere e rispondere efficacemente agli attacchi informatici. La collaborazione con Scuderia Ferrari, la squadra più prestigiosa nell’ambito della Formula 1, è stata una scelta naturale per Bitdefender, e non vediamo l’ora di far crescere la notorietà del nostro marchio mentre restiamo concentrati nel fornire ai nostri clienti in tutto il mondo una protezione all’avanguardia a livello di sicurezza informatica.

La collaborazione interesserà anche attività di marketing, con l’organizzazione di incontri, visite allo stabilimento, accesso ai garage e altre attività esclusive.

Cybersecurity e prestazioni, in pista

Chiudiamo con le parole di Mattia Binotto, Team Principal e Managing Director di Scuderia Ferrari, che fa riferimento ai valori di efficienza, prestazioni e sicurezza.

Siamo lieti di intraprendere questa nuova partnership con Bitdefender, con cui condividiamo valori come il massimo livello di efficienza tecnologica, la ricerca dell’eccellenza nelle prestazioni e la cultura della sicurezza. È un piacere poter contare su un Team Partner affidabile come Bitdefender, un’azienda innovativa e consolidata, già molto apprezzata per la sua professionalità e affidabilità.

Maggiori informazioni a proposito della partnership sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale.

