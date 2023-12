Bitdefender: 50% di sconto sulle soluzioni per la sicurezza

Le prove condotte da AV TEST hanno certificato i software di Bitdefender come i migliori della categoria per quanto riguarda la protezione dalle infezioni e per il minor impatto sulle prestazioni dei sistemi. Oggi è possibile sceglierle approfittando di uno sconto del 50% su tre delle proposte presenti nel catalogo dello sviluppatore.

Offerte a metà prezzo per i software di Bitdefender

Sono progettate per tenere lontano il codice maligno dei malware e l’azione del phishing oltre che per garantire un’esperienza di shopping e banking online senza pensieri. L’interfaccia è semplice e intuitiva, ottimizzata per adattarsi al meglio alle diverse tipologie di dispositivi. Ecco le soluzioni per la sicurezza a metà prezzo grazie alla promozione in corso.

Antivirus Plus (fino a 3 dispositivi, 1 anno) a 19,99 euro (invece di 39,99 euro);

(fino a 3 dispositivi, 1 anno) a 19,99 euro (invece di 39,99 euro); Total Security (fino a 5 dispositivi, 1 anno) a 42,49 euro (invece di 84,99 euro);

(fino a 5 dispositivi, 1 anno) a 42,49 euro (invece di 84,99 euro); Internet Security (fino a 3 dispositivi, 1 anno) a 32,49 euro (invece di 64,99 euro).

Nel caso di Total Security, è compatibile su computer con sistema operativo Windows e macOS oltre che su dispositivi mobile con piattaforma Android e iOS. Le altre due opzioni includono invece l’installazione solo su PC. In tutti i casi c’è la possibilità di aggiungere una VPN per navigare in modo anonimo e tutelare la privacy connettendosi a oltre 4.000 server in decine di paesi nel mondo.

Fondata nel 2001, Bitdefender impiega un mix di intelligenza artificiale avanzata e altre tecnologie per anticipare, rilevare e bloccare in modo tempestivo anche le minacce più recenti. Un altro punto di forza è rappresentato dal costante rilascio di aggiornamenti e funzionalità inedite da parte del team impegnato sullo sviluppo. Per maggiori informazioni a proposito della protezione antimalware, fare riferimento alle pagine del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.