Black Friday 2022: gli affari migliori della giornata

Rimangono ancora poche ore per approfittare degli sconti Amazon nel Black Friday, poi anche questa edizione dell’evento andrà in archivio. Qui è dove offriamo qualche spunto a chi cerca l’affare del giorno o desidera portarsi avanti con i regali di Natale, ma è a corto di idee. Proviamo a spaziare tra le categorie dei prodotti hi-tech con questa Top 5.

La Top 5 degli affari nel Black Friday su Amazon

Partiamo dal gioco più venduto e desiderato di questa stagione: FIFA 23. È in sconto in tutte le sue versioni, compresa quella per PS4 a 44,97 euro (invece di 69,99 euro) che va letteralmente a ruba.

Passiamo a un altro articolo che va molto forte, gli auricolari wireless. Il modello HUAWEI FreeBuds 4i è tra i più interessanti ora in offerta, acquistabile al prezzo di soli 49,90 euro (invece di 89,00 euro), ottimo considerando la qualità delle componenti e dell’esperienza audio garantita.

Chi cerca uno smartphone economico al Black Friday può puntare con decisione verso Xiaomi Redmi 9A, oggi in vendita a soli 84,90 euro (invece di 119,90 euro).

Spostiamoci in ambito Mini PC, dove spicca lo sconto sul modello BMAX MaxMini B2 S, già tra i più venduti della categoria e oggi con il prezzo che crolla a soli 108 euro. Integra un processore Intel, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e Windows 11 Pro.

Concludiamo la carrellata, in modo quasi inevitabile, con i dispositivi Amazon. Si arriva fino al -58% sullo smart speaker Echo Dot di quinta generazione e al -53% sul dongle Fire TV Stick 4K, entrambi in grado di rendere smart la casa.

Il consiglio è quello di controllare sempre le tempistiche di spedizione delle offerte Amazon per il Black Friday prima di completare l’ordine: alcune vanno a ruba e l’attesa potrebbe prolungarsi.

