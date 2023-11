I migliori sconti Xiaomi nel Black Friday 2023

Ha preso il via la Settimana del Black Friday su Amazon e qui è dove ti segnaliamo i migliori sconti per i prodotti Xiaomi. Un marchio, una garanzia, non solo per gli smartphone, ma anche nel mercato dei dispositivi dedicati alla smart home. Via con la carrellata di promozioni.

Black Friday su Amazon: i migliori sconti Xiaomi

Partiamo da alcuni smartphone: il primo è Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, oggi protagonista di un’offerta imperdibile. Tra i punti di forza segnaliamo al presenza del processore Qualcomm Snapdragon e un comparto fotografico potenziato dall’IA.

Già fino al suo minimo storico il Redmi Note 12 nella versione 4/64 GB. Immaginiamo che andrà presto a roba.

È crollato anche il prezzo del modello POCO X5 Pro 5G con tripla fotocamere posteriore e ricarica ultrarapida.

Tra gli indossabili, va in sconto lo smartwatch Xiaomi Watch S1 con supporto a oltre 100 attività sportive, GPS dual band e monitoraggio avanzato della salute.

Perfetta per la pulizia della casa, la scopa elettrica senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è oggi al suo prezzo minimo storico.

L’offerta che segnaliamo in relazione alla cura della persona è quella sull’asciugacapelli Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 con trattamento agli ioni d’acqua.

Per il benessere della casa e di chi la abita c’è il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, molto conveniente grazie alla promozione dedicata.

Chi trascorre molto tempo alla scrivania può approfittare dell’offerta su Xiaomi Mi Desk Lamp 1S, una lampada smart a LED con quattro modalità di luce.

Concludiamo con il regalo perfetto da mettere sotto l’albero di Natale: la stampate portatile per dar vita alle fotografie scattate. Oggi è in forte sconto.

Per conoscere tutte le altre offerte del catalogo Xiaomi su Amazon per il Black Friday, il consiglio è di visitare lo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.