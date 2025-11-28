Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta

L’incubo di chi cammina a piedi scalzi ma, allo stesso tempo, il sogno di grandi e piccini. I LEGO sono i mattoncini colorati più famosi al mondo e conquistano a qualunque età. Non è un mistero che, oramai, esistano prodotti adatti a ogni età tra cui i set. Dedicati alla botanica, omaggianti colossal del mondo cinematrografico e anche di quello videoludico, esaudiscono tutti i desideri. Non sempre, però, sono a portata di portafoglio. Infatti questi prodotti hanno un prezzo elevato ma sono situazioni come questa che ti fanno fare l’affare. Il Black Friday di Amazon è in corso a tutti gli effetti e ci sono 5 offerte sui mattoncini da non sottovalutare.
Invece di suggerirti i classici prodotti che ti suggeriscono tutti quanti, ho scavato un po’ più a fondo ed ho trovato dei set che sono comunque famosi ma forse un po’ meno diffusi? Quelli da non perdere, secondo me, sono:
Minecraft Magione della foresta: Ring di combattimento. Lo acquisti a soli 43,84 euro con sconto del 12%.
LEGO Minecraft Magione della Foresta: Ring di Combattimento – Giocattolo Interattivo con i Personaggi di Steve, Baby Zombie, Garret e Henry – Set da Gamer per Bambini e Bambine 10+ Fan del Film 21272
43,84€49,99€-12%
Star Wars Logo, 700 pezzi con sorpresa nascosta. Lo acquisti a soli 55,99 euro con sconto del 20%.
LEGO Star Wars 75407 Logo Star Wars in Mattoncini – Set di Costruzioni per Adulti Fai-da-Te – Kit di Modellismo da Collezione dalla Cultura Pop – Gadget da Esposizione per Casa o Ufficio – Idea Regalo
55,99€69,99€-20%
Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis. Lo acquisti a soli 220,99 euro con sconto del 15%.
LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341
220,99€259,99€-15%
Star Wars Dark Falcon, astronave con minifigure incluse.Lo acquisti a soli 126,30 euro con sconto del 30%.
LEGO Star Wars 75389 Dark Falcon – Astronave Giocattolo da Costruire – Set per il Gioco e per l’Esposizione con Shooter, Cannoni e 6 Minifigure Incluso C-3PO – Regalo per Bambini e Fan da 10 Anni
126,30€179,99€-30%
IDEA Collezione di Minerali con 3 supporti integrati.Lo acquisti a soli 47,99 euro con sconto del 20%.