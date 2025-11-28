 Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta

LEGO al Black Friday di Amazon sconta i suoi set, ecco i 5 imperdibili da acquistare al volo.
Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta
Tecnologia
LEGO al Black Friday di Amazon sconta i suoi set, ecco i 5 imperdibili da acquistare al volo.

L’incubo di chi cammina a piedi scalzi ma, allo stesso tempo, il sogno di grandi e piccini. I LEGO sono i mattoncini colorati più famosi al mondo e conquistano a qualunque età. Non è un mistero che, oramai, esistano prodotti adatti a ogni età tra cui i set. Dedicati alla botanica, omaggianti colossal del mondo cinematrografico e anche di quello videoludico, esaudiscono tutti i desideri. Non sempre, però, sono a portata di portafoglio. Infatti questi prodotti hanno un prezzo elevato ma sono situazioni come questa che ti fanno fare l’affare. Il Black Friday di Amazon è in corso a tutti gli effetti e ci sono 5 offerte sui mattoncini da non sottovalutare.

Invece di suggerirti i classici prodotti che ti suggeriscono tutti quanti, ho scavato un po’ più a fondo ed ho trovato dei set che sono comunque famosi ma forse un po’ meno diffusi? Quelli da non perdere, secondo me, sono:

Minecraft Magione della foresta: Ring di combattimento. Lo acquisti a soli 43,84 euro con sconto del 12%.

BlackFriday
LEGO Minecraft Magione della Foresta: Ring di Combattimento - Giocattolo Interattivo con i Personaggi di Steve, Baby Zombie, Garret e Henry - Set da Gamer per Bambini e Bambine 10+ Fan del Film 21272

LEGO Minecraft Magione della Foresta: Ring di Combattimento – Giocattolo Interattivo con i Personaggi di Steve, Baby Zombie, Garret e Henry – Set da Gamer per Bambini e Bambine 10+ Fan del Film 21272

BlackFriday

43,8449,99€-12%

Vedi l’offerta

Star Wars Logo, 700 pezzi con sorpresa nascosta. Lo acquisti a soli 55,99 euro con sconto del 20%.

BlackFriday
LEGO Star Wars 75407 Logo Star Wars in Mattoncini - Set di Costruzioni per Adulti Fai-da-Te - Kit di Modellismo da Collezione dalla Cultura Pop - Gadget da Esposizione per Casa o Ufficio - Idea Regalo

LEGO Star Wars 75407 Logo Star Wars in Mattoncini – Set di Costruzioni per Adulti Fai-da-Te – Kit di Modellismo da Collezione dalla Cultura Pop – Gadget da Esposizione per Casa o Ufficio – Idea Regalo

BlackFriday

55,9969,99€-20%

Vedi l’offerta

 Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis. Lo acquisti a soli 220,99 euro con sconto del 15%.

BlackFriday
LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

BlackFriday

220,99259,99€-15%

Vedi l’offerta

Star Wars Dark Falcon, astronave con minifigure incluse.Lo acquisti a soli 126,30 euro con sconto del 30%.

BlackFriday
LEGO Star Wars 75389 Dark Falcon - Astronave Giocattolo da Costruire - Set per il Gioco e per l'Esposizione con Shooter, Cannoni e 6 Minifigure Incluso C-3PO - Regalo per Bambini e Fan da 10 Anni

LEGO Star Wars 75389 Dark Falcon – Astronave Giocattolo da Costruire – Set per il Gioco e per l’Esposizione con Shooter, Cannoni e 6 Minifigure Incluso C-3PO – Regalo per Bambini e Fan da 10 Anni

BlackFriday

126,30179,99€-30%

Vedi l’offerta

IDEA Collezione di Minerali con 3 supporti integrati.Lo acquisti a soli 47,99 euro con sconto del 20%.

{title}

Compralo su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay

I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay
Fire TV Stick 4K Select: lo streaming illimitato a 19€ con il Black Friday Amazon

Fire TV Stick 4K Select: lo streaming illimitato a 19€ con il Black Friday Amazon
Black Friday Amazon 2025: le migliori smartband in super sconto

Black Friday Amazon 2025: le migliori smartband in super sconto
Tanti aspirapolvere a prezzi folli grazie al coupon della Cyber Week di eBay

Tanti aspirapolvere a prezzi folli grazie al coupon della Cyber Week di eBay
I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay

I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay
Fire TV Stick 4K Select: lo streaming illimitato a 19€ con il Black Friday Amazon

Fire TV Stick 4K Select: lo streaming illimitato a 19€ con il Black Friday Amazon
Black Friday Amazon 2025: le migliori smartband in super sconto

Black Friday Amazon 2025: le migliori smartband in super sconto
Tanti aspirapolvere a prezzi folli grazie al coupon della Cyber Week di eBay

Tanti aspirapolvere a prezzi folli grazie al coupon della Cyber Week di eBay
Paola Carioti
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti