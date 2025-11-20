Black Friday Amazon 2025: i migliori smartwatch a prezzi stracciati

Smartwatch al polso per non perdere neanche un aggiornamento. Indossalo ogni giorno e allenati, muoviti o semplicemente vivi la tua quotidianità. Con i sensori che ha integrati, monitora ogni variazione e crea un diario di bordo facile e istantaneo da consultare. Alcuni di questi modelli? Ti permettono di telefonare via Bluetooth e tanto altro ancora. Non perdere gli sconti del Black Friday 2025 su Amazon per acquistare i modelli più ambiti. Ecco la lista definitiva di quelli in promozione proprio ora:
Amazfit Balance 46mm, lo acquisti a soli 123,36 euro.
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
132,79€209,90€-37%
Garmin Forerunner 55, lo acquisti a soli 116,78 euro.
Garmin Forerunner 55 – Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Connect IQ, Nero, 1.04 Pollici
129,00€199,99€-35%
Garmin Descent G2,lo acquisti a soli 559,29 euro.
Garmin Descent G2, GPS Smartwatch, Diving, Display Amoled 1,2″, Diverse Modalità di Immersione Supportate, Dati sulle Maree, Autonomia fino a 10 giorni, Black
594,99€699,99€-15%
Amazfit Active 2, lo acquisti a soli 102,80 euro.
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75″ AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
116,69€149,90€-22%
Amazfit T-Rex 3 Outdoor, lo acquisti a soli 197,86 euro.
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura
248,00€299,90€-17%
Xiaomi Watch S4 41mm, lo acquisti a soli 199,99 euro.
Xiaomi Watch S4 41mm: smartwatch compatto ultra-leggero da 32g, previsione ciclo, controllo della salute con un tap,150+modalità sportive, funzioni sicurezza, HyperOS 3, cinturino milanese Sunset Gold
199,99€219,99€-9%
SUUNTO Vertical, lo acquisti a soli 399 euro.
SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro
399,00€499,00€-20%
Garmin Lily 2, lo acquisti a soli 197,10 euro.
Garmin Lily 2, Smartwatch Elegante e Compatto, 35 mm, Cassa in Metallo, Touchscreen, GPS Connesso, Activity Tracker, Cardio, PulseOx, App Fitness e Sport, Metallic Lilac (Ricondizionato)
216,76€229,99€-6%
Polar Vantage V3, lo acquisti a soli 445,55 euro.
Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro contemporaneo e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch
442,34€469,00€-6%
Amazfit GTS 3 42mm, lo acquisti a soli 59,90 euro.
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
59,90€79,90€-25%
Samsung Galaxy Watch7,lo acquisti in offerta a soli 149 euro.
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]
149,00€199,00€-25%
Apple Watch SE 2ª gen 40mm, lo acquisti in offerta a soli 199 euro.
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Mezzanotte e Cinturino Sport Mezzanotte – S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti
199,00€219,00€-9%
CMF Watch 3 Pro,lo acquisti in offerta a soli 69 euro.
CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43″, 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Grigio chiaro
69,00€99,00€-30%
Huawei Watch GT 4 46mm, lo acquisti in offerta a soli 119 euro.
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Green
128,00€139,99€-9%
Huawei Watch GT 5 41mm, lo acquisti in offerta a soli 169 euro.
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Bianco
169,00€259,00€-35%
Huawei Watch GT 6 46mm, lo acquisti in offerta a soli 249 euro.
HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Grigio + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, GPS
249,00€288,00€-14%
Apple Watch Series 10 46mm Cellular + GPS,lo acquisti in offerta a soli 749 euro.
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in titanio color Oro e cinturino Sport Loop Oro – S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral
603,99€799,00€-24%
Tensky smartwatch, lo acquisti in offerta a soli 56,99 euro.
Tensky Orologio Smartwatch Uomo Donna 1,85″ Smart Watch con Rispondi/Fai Chiamate, Alexa Integrata, 110+ Sport, Contapassi Monitoraggio Sonno SpO2 Frequenza Cardiaca, Impermeabile 3ATM per Android iOS
56,99€79,99€-29%
Ticwatch Pro 5, lo acquisti in offerta a soli 88,81 euro.
Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC Resistenza all’acqua Non Compatibile con iPhone
88,81€119,99€-26%