 Black Friday Amazon 2025: i migliori smartwatch a prezzi stracciati
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday Amazon 2025: i migliori smartwatch a prezzi stracciati

Smartwatch al tuo polso per rendere la quotidianità comoda: a partire da 56€ i modelli più ambiti con il Black Friday Amazon
Black Friday Amazon 2025: i migliori smartwatch a prezzi stracciati
Tecnologia
Smartwatch al tuo polso per rendere la quotidianità comoda: a partire da 56€ i modelli più ambiti con il Black Friday Amazon

Smartwatch al polso per non perdere neanche un aggiornamento. Indossalo ogni giorno e allenati, muoviti o semplicemente vivi la tua quotidianità. Con i sensori che ha integrati, monitora ogni variazione e crea un diario di bordo facile e istantaneo da consultare. Alcuni di questi modelli? Ti permettono di telefonare via Bluetooth e tanto altro ancora. Non perdere gli sconti del Black Friday 2025 su Amazon per acquistare i modelli più ambiti. Ecco la lista definitiva di quelli in promozione proprio ora:

Amazfit Balance 46mm, lo acquisti a soli 123,36 euro.

BlackFriday
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone

Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone

BlackFriday

132,79209,90€-37%

Vedi l’offerta

Garmin Forerunner 55, lo acquisti a soli 116,78 euro. 

BlackFriday
Garmin Forerunner 55 - Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Connect IQ, Nero, 1.04 Pollici

Garmin Forerunner 55 – Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Connect IQ, Nero, 1.04 Pollici

BlackFriday

129,00199,99€-35%

Vedi l’offerta

Garmin Descent G2,lo acquisti a soli 559,29 euro.

BlackFriday
Garmin Descent G2, GPS Smartwatch, Diving, Display Amoled 1,2

Garmin Descent G2, GPS Smartwatch, Diving, Display Amoled 1,2″, Diverse Modalità di Immersione Supportate, Dati sulle Maree, Autonomia fino a 10 giorni, Black

BlackFriday

594,99699,99€-15%

Vedi l’offerta

Amazfit Active 2, lo acquisti a soli 102,80 euro.

BlackFriday
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75

Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75″ AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera

BlackFriday

116,69149,90€-22%

Vedi l’offerta

Amazfit T-Rex 3 Outdoor, lo acquisti a soli 197,86 euro.

BlackFriday
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura

Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura

BlackFriday

248,00299,90€-17%

Vedi l’offerta

Xiaomi Watch S4 41mm, lo acquisti a soli 199,99 euro.

BlackFriday
Xiaomi Watch S4 41mm: smartwatch compatto ultra-leggero da 32g, previsione ciclo, controllo della salute con un tap,150+modalità sportive, funzioni sicurezza, HyperOS 3, cinturino milanese Sunset Gold

Xiaomi Watch S4 41mm: smartwatch compatto ultra-leggero da 32g, previsione ciclo, controllo della salute con un tap,150+modalità sportive, funzioni sicurezza, HyperOS 3, cinturino milanese Sunset Gold

BlackFriday

199,99219,99€-9%

Vedi l’offerta

SUUNTO Vertical, lo acquisti a soli 399 euro.

BlackFriday
SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro

SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro

BlackFriday

399,00499,00€-20%

Vedi l’offerta

Garmin Lily 2, lo acquisti a soli 197,10 euro.

BlackFriday
Garmin Lily 2, Smartwatch Elegante e Compatto, 35 mm, Cassa in Metallo, Touchscreen, GPS Connesso, Activity Tracker, Cardio, PulseOx, App Fitness e Sport, Metallic Lilac (Ricondizionato)

Garmin Lily 2, Smartwatch Elegante e Compatto, 35 mm, Cassa in Metallo, Touchscreen, GPS Connesso, Activity Tracker, Cardio, PulseOx, App Fitness e Sport, Metallic Lilac (Ricondizionato)

BlackFriday

216,76229,99€-6%

Vedi l’offerta

Polar Vantage V3, lo acquisti a soli 445,55 euro.

BlackFriday
Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro contemporaneo e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch

Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro contemporaneo e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch

BlackFriday

442,34469,00€-6%

Vedi l’offerta

Amazfit GTS 3 42mm, lo acquisti a soli 59,90 euro.

BlackFriday
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni

Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni

BlackFriday

59,9079,90€-25%

Vedi l’offerta

Samsung Galaxy Watch7,lo acquisti in offerta a soli 149 euro.

BlackFriday
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]

BlackFriday

149,00199,00€-25%

Vedi l’offerta

Apple Watch SE 2ª gen 40mm, lo acquisti in offerta a soli 199 euro.

BlackFriday
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Mezzanotte e Cinturino Sport Mezzanotte - S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Mezzanotte e Cinturino Sport Mezzanotte – S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti

BlackFriday

199,00219,00€-9%

Vedi l’offerta

CMF Watch 3 Pro,lo acquisti in offerta a soli 69 euro.

BlackFriday
CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43

CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43″, 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Grigio chiaro

BlackFriday

69,0099,00€-30%

Vedi l’offerta

Huawei Watch GT 4 46mm, lo acquisti in offerta a soli 119 euro.

BlackFriday
HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Green

HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Green

BlackFriday

128,00139,99€-9%

Vedi l’offerta

Huawei Watch GT 5 41mm, lo acquisti in offerta a soli 169 euro. 

BlackFriday
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Bianco

HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Bianco

BlackFriday

169,00259,00€-35%

Vedi l’offerta

Huawei Watch GT 6 46mm, lo acquisti in offerta a soli 249 euro.

BlackFriday
HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Grigio + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, GPS

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Grigio + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, GPS

BlackFriday

249,00288,00€-14%

Vedi l’offerta

Apple Watch Series 10 46mm Cellular + GPS,lo acquisti in offerta a soli 749 euro.

BlackFriday
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in titanio color Oro e cinturino Sport Loop Oro - S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch con cassa in titanio color Oro e cinturino Sport Loop Oro – S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

BlackFriday

603,99799,00€-24%

Vedi l’offerta

Tensky smartwatch, lo acquisti in offerta a soli 56,99 euro.

BlackFriday
Tensky Orologio Smartwatch Uomo Donna 1,85

Tensky Orologio Smartwatch Uomo Donna 1,85″ Smart Watch con Rispondi/Fai Chiamate, Alexa Integrata, 110+ Sport, Contapassi Monitoraggio Sonno SpO2 Frequenza Cardiaca, Impermeabile 3ATM per Android iOS

BlackFriday

56,9979,99€-29%

Vedi l’offerta

Ticwatch Pro 5, lo acquisti in offerta a soli 88,81 euro.

BlackFriday
Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC Resistenza all'acqua Non Compatibile con iPhone

Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC Resistenza all’acqua Non Compatibile con iPhone

BlackFriday

88,81119,99€-26%

Vedi l’offerta

{title}

Compralo su Amazon al Black Friday 2025

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto
Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta
Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta
Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025
Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto
Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta

Black Friday Amazon 2025: i migliori notebook in offerta
Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta
Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025
Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti