Black Friday Amazon 2025: le migliori smartband in super sconto

Il venerdì più nero dell’anno è ufficialmente arrivato. Anche se su Amazon sono in corso gli sconti già da qualche giorno, oggi il catalogo si rinnova con delle novità. Se nei giorni scorsi non hai trovato ciò che volevi, dai una seconda chance a questa occasione di risparmio. Mettiamo caso che tu voglia una smartband, quale acquistare? Spendendo pochissimo puoi mettere al polso modelli di ultima generazione e di marchi come Huawei, Xiaomi, Honor, Oppo e così via. Per questo motivo ho selezionato 10 varianti che devi prendere in considerazione. Sono tutte disponibili su Amazon con sconti da non sottovalutare.
Gli accessori tech di questo Black Friday sono:
Xiaomi Smart Band 10 con schermo AMOLED e +150 modalità di allenamento.La acquisti a soli 33,67 euro e sconto del 33%.
Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72″ AMOLED display, multimateriale, autonomia 21gg, ricarica rapida,150+sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Argento
33,67€49,99€-33%
Huawei Band 10 con monitoraggio fitness potenziato da AI e 14 giorni di autonomia.La acquisti a soli 29 euro con sconto del 41%.
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
29,00€49,00€-41%
Huawei Band 9 con 14 giorni di autonomia e 100 modalità di allenamento. La acquisti a soli 21,99 euro con sconto del 63%.
HUAWEI Band 9, monitoraggio del sonno e salute, Compatibile con iOS e Android, Notifica di chiamata, Durata della batteria fino a 14 giorni, 100 modalità di allenamento, Starry Black
21,99€59,00€-63%
Blackview R10 con display super colorato e luminoso e 110+ modalità di allenamento.La acquisti a soli 20,57 euro con sconto del 14%.
Blackview Smartwatch Uomo Donna,Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro 110+ Sportive/SpO2/Sonno/Contapassi, Notifiche Smart Watch Activity Tracker per iOS Android
20,57€23,99€-14%
OPPO Band Style, 12 modalità sportive e 12 giorni di autonomia al polso. La acquisti a soli 23,56 euro con sconto del 5%.
OPPO Band style – Braccialetto connesso – Trackers di attività 12 modalità sportive – Braccialetto sportivo unisex – Monitoraggio del sonno – 12 giorni di autonomia – Misurazione cardiaca e ossimetro
23,65€24,90€-5%
Huawei Watch FIT SE con display AMOLED, GPS integrato e batteria da 9 giorni di autonomia. Lo acquisti a soli 44 euro con sconto del 19%.
HUAWEI WATCH FIT SE, Display AMOLED HD da 1,64“,Monitoraggio scientifico del sonno,GPS integrato,Durata della batteria 9 giorni,Risposte con messaggi rapidi,Compatibile con Android e iOS,Verde+AP52
44,00€54,00€-19%
Honor Band 10 con 96 modalità sportive e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Lo acquisti a soli 34,28 euro con sconto del 6%.
HONOR Band 10 Smartwatch, 96 Modalità Sport, 1.57″ 60Hz orologio digitale, 5ATM, 14 Giorni Durata Della Batteria, SpO2, Frequenza Cardiaca, Compatibile con Android e iOS, Nero
34,28€36,57€-6,26%
IOWODO, modello ibrido tra smartband e smartwatch con chiamate Bluetooth.Lo acquisti a soli 18,99 euro con sconto del 5%.
IOWODO Smartwatch Uomo Donna, 1.47″ Orologio Intelligente Chiamate Bluetooth Fitness, 24H Smart Watch Monitor del SpO2/ Sonno, 100 modalità Sportive, IP68 Fitness Tracker per Android iOS
18,99€19,99€-5%
TIFOZEN P08, dal design elegante e dallo schermo immenso.Lo acquisti a soli 30,39 euro con sconto del 24%.
TIFOZEN Smartwatch Donna Uomo, 1,47” Orologio Smartwatch con Cardio SpO2 Sonno, 24 Modalità Sportive Fitness Tracker Contapassi Orologio Digitale Smartband per Android iOS, Antracite/Nero
30,39€39,99€-24,01%
Septoui, smart band con modalità sportive e sensori per la salute. La acquisti a soli 28,10 euro con sconto del 7%.