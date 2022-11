Black Friday e Cyber ​​Monday: le migliori Offerte VPN e sicurezza 2022

Con il Black Friday e il Cyber Monday 2022 arriva il momento di concentrarsi sulla sicurezza informatica sfruttando le migliori offerte per VPN, antivirus e Password Manager attualmente disponibili. Mai come quest’anno, la sicurezza informatica, un tema davvero molto attuale, è protagonista di sconti e offerte che le varie aziende del settore hanno organizzato per il Black Friday e il successivo Cyber Monday.

Di seguito andremo a vedere quali sono le promozioni più convenienti del momento per poter attivare le migliori soluzioni del settore per VPN, antivirus e Password Manager e massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e di tutti i propri dati per il prossimo futuro. Cone le offerte del Black Friday e del Cyber Monday 2022 c’è la concreta opportunità di risparmiare decine di euro sulla sicurezza informatica andando ad attivare promozioni super convenienti. Ecco le proposte migliori:

Le 3 migliori offerte del Black Friday/Cyber ​​Monday per la sicurezza informatica 2022

Ci siamo: il mese di novembre è in corso e il periodo di sconti e promozioni del Black Friday e del Cyber Monday è iniziato. Per il settore della sicurezza informatica, mai come quest’anno, queste settimane di offerte sono davvero un’occasione importantissima per gli utenti. La necessità di proteggere la propria privacy online, gestire i propri dati, come le password, in sicurezza e proteggersi dalle minacce del web è sempre più pressante.

Per questo motivo, è importante affidarsi a servizi completi ed in grado di garantire la massima sicurezza online. Durante Il periodo del Black Friday e del successivo Cyber Monday è possibile, quindi, sfruttare diverse offerte per VPN, Password Manager ed Antivirus in grado di garantire agli utenti l’accesso ai migliori software di sicurezza informatica con costi spesso irrisori.

Le 3 migliori offerte da sfruttare per il Black Friday e per il Cyber Monday che abbiamo selezionato sono:

Miglior offerta VPN del Black Friday: NordVPN

Con l’offerta del Black Friday di NordVPN è possibile sfruttare uno sconto del 63% sul costo del piano di 2 anni di una delle migliori VPN sul mercato. In aggiunta, grazie all’offerta in corso, scegliendo il piano biennale si otterranno ulteriori 3 mesi gratis aggiuntivi che rendono la promozione ancora più completa e vantaggiosa per tutti i nuovi utenti che scelgono NordVPN.

La promozione prevede uno sconto de 55% sul piano Standard e sul piano Plus. Entrambi i piani garantiscono l’accesso completo alla VPN di NordVPN, alla protezione antimalware e all’adblocker. Il piano Plus include anche il Password Manager e il Data Breach scanner. NordVPN con piano Standard biennale comporta una spesa di 99,63 euro equivalenti ad appena 3,69 euro al mese per un totale di 27 mesi. Il piano Plus prevede una spesa di 126,63 euro equivalenti a 4,69 euro al mese per 27 mesi.

C’è poi il piano Completo di NordVPN che aggiunge anche 1 TB di spazio d’archiviazione in cloud con protezione aggiuntiva garantita da un sistema avanzato di crittografia. Questa versione di NordVPN presenta un costo di 161,73 euro per il piano biennale, con una spesa equivalente a 5,99 euro al mese e un risparmio del 63%. Le tre versioni di NordVPN sono disponibili anche con il piano annuale, in offerta con uno sconto fino al 59%. Su tutti i piani c’è la Garanzia di rimborso di 30 giorni oltre alla possibilità di utilizzo su 6 dispositivi contemporaneamente.

Miglior offerta per il gestore delle password del Black Friday: NordPass

La scelta giusta per un Password Manager completo, affidabile e sicuro da attivare durante il Black Friday non può che ricadere sull’ottimo NordPass, realizzato dagli autori di NordVPN e garanzia di un servizio di altissima qualità. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile attivare il Password Manager con uno sconto del 43% scegliendo il piano biennale per una spesa complessiva di 40,56 euro, equivalenti ad appena 1,69 euro al mese.

Da notare che c’è anche la possibilità di optare per il piano Famiglia, in sconto fino al 53%, scegliendo il piano biennale. In questo caso, la spesa è di 66,96 euro che si traducono in un esborso di 2,79 euro al mese per un servizio che può essere utilizzato da 6 diversi account in contemporanea (si tratta di una spesa effettiva inferiore ai 50 centesimi al mese). Anche il gestore password NordPass, in offerta durante il Black Friday, può contare sulla Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Miglior offerta antivirus del Black Friday: Norton AntiVirus

L’offerta giusta da sfruttare durante il Black Friday per attivare un antivirus completo ed efficiente arriva da Norton che propone Norton 360 Standard con uno sconto del 60% sul piano annuale. Questo piano può, quindi, essere attivato al costo di appena 29,99 euro anziché 74,99 euro. C’è anche la versione Deluxe, proposta in sconto del 65% al costo di 34,99 euro invece di 99,99 euro, che estende la protezione ad un totale di 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Tutte le versioni di Norton 360 includono la protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, uno spazio d’archiviazione in cloud per il backup del PC (fino a 50 GB), il firewall per PC e Mac, il Password Manager e la possibilità di utilizzare una VPN per rendere sicura la propria connessione. Con la versione Deluxe vengono aggiuntivi ulteriori livelli di protezione, come il servizio Dark Web Monitoring e la Protezione Minori, oltre alla possibilità di utilizzo multi-dispositivo.

Le migliori offerte VPN per il Black Friday e il Cyber ​​Monday 2022

Il mese del Black Friday e del Cyber Monday 2022 è il momento giusto per attivare una nuova VPN e massimizzare la sicurezza della propria connessione, sfruttando un accesso veloce e privato alla rete. La scelta della miglior VPN in offerta per il Black Friday deve passare per una doppia analisi che dovrà tenere conto sia del vantaggio economico garantito dalla promozione che dell’effettiva qualità della VPN. Per questo motivo abbiamo ristretto la cerchia delle offerte da tenere d’occhio a queste 5 VPN in offerta per il periodo di Black Friday e Cyber Monday:

NordVPN

Come già anticipato in precedenza, NordVPN è una delle scelte più vantaggiose da sfruttare in questo periodo di offerte Black Friday. Lo sconto del 63% sul piano 2 anni con in aggiunta 3 mesi gratis extra è, infatti, un’offerta da cogliere al volo che garantisce un risparmio davvero considerevole sul costo della VPN, con la possibilità di accedere a tutti i servizi aggiuntivi proposti da NordVPN, dal Password Manager ad 1 TB di spazio in cloud protetto dalla crittografia.

A partire da appena 3,69 euro al mese, grazie alle offerte del Black Friday, scegliere NordVPN per proteggere la propria connessione è sicuramente una mossa vincente. Tutti i piani di NordVPN, inoltre, consentono di proteggere fino a 6 dispositivi in contemporanea, garantendo un servizio multi-dispositivo tra i più convenienti del settore oltre che tra i più efficaci, sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione.

CyberGhost

Da segnalare anche l’offerta Black Friday di CyberGhost che consente l’accesso ad uno dei servizi VPN più completi, efficienti ed apprezzati sul mercato con la possibilità di sfruttare una protezione fino a 7 dispositivi in contemporanea con supporto a tutte le principali piattaforme. Per questo periodo di sconti, Cyber Ghost è disponibile con uno sconto pari a ben l’83%.

La promozione si riferisce al piano 2 anni che viene proposto con in aggiunta 4 mesi gratis. La spesa complessiva è di 56,94 euro, equivalenti ad appena 2,03 euro al mese. Da notare, inoltre, che Cyber Ghost può beneficiare della Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni che permette di testare affondo il servizio di VPN, per valutarne le (ottime) prestazioni. Per i primi 45 giorni ci sarà la possibilità di richiedere il rimborso di quanto speso.

Surfshark

Tra le migliori offerte del Black Friday per chi cerca una nuova VPN c’è spazio anche per Surfshark. Questa VPN è in offerta con uno sconto dell’84% rispetto al prezzo normalmente praticato. La promozione riguarda il piano di 24 mesi di abbonamento che garantisce, senza costi aggiuntivi, anche 2 mesi extra gratis per un totale di 26 mesi al prezzo di 60,53 euro, pari a 2,05 euro al mese.

L’offerta di Surfshark è sicuramente molto interessante, anche considerando la completezza del servizio offerto. Con Surfshark, infatti, è possibile utilizzare un numero illimitato di dispositivi in contemporanea, andando ad eliminare uno dei principali limiti posti dai più noti servizi di VPN. Ad arricchire il servizio offerto, inoltre, c’è il sistema di blocco annunci e malware oltre che dei pop-up dei cookie. Surfshark propone la sua VPN con 30 giorni di Garanzia di rimborso.

ExpressVPN

ExpressVPN propone una delle offerte più interessanti e convenienti di questo periodo di Black Friday. Lo sconto, infatti, viene garantito sul piano annuale a cui si aggiungono 3 mesi gratis per un totale di 15 mesi di sottoscrizione al prezzo equivalente di 6,91 euro mensili. Rispetto al prezzo “canonico” della VPN, con l’offerta attuale si può risparmiare fino al 49%.

Anche in questo caso c’è un periodo di 30 giorni di Garanzia di rimborso riconosciuto agli utenti. Il servizio offerto da ExpressVPN funziona su qualsiasi dispositivo, grazie al ricco catalogo di app che rende la VPN completamente multi-piattaforma. Da notare, inoltre, che nel prezzo è incluso anche un Password Manager senza alcun costo aggiuntivo che va ad arricchire la proposta di ExpressVPN.

AtlasVPN

AtlasVPN completa la selezione di offerte del Black Friday per una nuova VPN proponendo una delle promozioni più complete in assoluto. Durante questo periodo di sconti, infatti, AtlasVPN mette a disposizione il “Piano VPN di 2 anni” con 6 mesi gratis aggiuntivi applicando uno sconto dell’85% sul prezzo di listino del servizio. In questo caso, la spesa sarà di 43,37 euro, equivalenti ad appena 1,45 euro al mese, con Garanzia di rimborso a 30 giorni.

Il servizio proposto da AtlasVPN è al top del settore, non solo in termini di convenienza ma anche per quanto riguarda la sua completezza e le prestazioni. L’accesso alla VPN può avvenire con un numero illimitato di dispositivi in contemporanea e senza limiti di banda. In questo modo, quindi, sarà possibile sfruttare una connessione sicura ma ugualmente ad alte prestazioni.

Le migliori offerte di software antivirus per il Black Friday e il Cyber ​​Monday 2022

Il periodo di Black Friday e Cyber Monday può essere il momento giusto anche per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi andando ad attivare un nuovo software antivirus, completo ed efficiente. Le soluzioni gratuite sono sempre troppo limitate ed è, quindi, importante sfruttare i periodi di sconto come questo per poter accedere ai migliori antivirus disponibili, in grado di incrementare notevolmente il livello di sicurezza dei propri dispositivi.

Norton

Tra le migliori offerte del Black Friday e del Cyber Monday c’è Norton 360 Standard. Il servizio antivirus di Norton è in sconto del 60% per il primo anno di abbonamento con una spesa di appena 29,99 euro invece che 74,99 euro. Con appena 5 euro in più è possibile scegliere la versione Deluxe che estende la protezione ad un totale di 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Con Norton 360 si accede ad un pacchetto di servizi di sicurezza completissimo con una protezione elevata contro spyware, virus, malware e ransomaware.

C’è anche un servizio di backup dei dati del proprio PC oltre che un Firewall per PC o Mac. A completare il servizio proposto troviamo il Password Manager che mette al sicuro le credenziali d’accesso oltre che i dati di pagamento delle proprie carte. In aggiunta, è incluso anche l’accesso ad una VPN con crittografia avanzata per navigare in completa sicurezza e privacy da tutti i propri dispositivi.

Avira

Un’altra offerta imperdibile del Black Friday per chi cerca un nuovo antivirus arriva da Avira. Tutta l’offerta dell’azienda specializzata in sicurezza informatica è proposta in sconto del 40% con la possibilità, quindi, di attivare un abbonamento per un anno con condizioni particolarmente vantaggiose e con un risparmio netto rispetto al costo tradizionale dei servizi di Avira.

Avira parte da 20,95 euro per Avira Antivirus Pro. Per massimizzare il servizio è possibile puntare su Avira Internet Security, al costo di 26,95 euro, che aggiunge una serie di protezioni extra legate alla navigazione online, come il password manager. La versione più completa del servizio, Avira Prime, costa, invece, 59,95 euro ed aggiunge uno strumento di pulizia del PC, la possibilità di navigare online in modo anonimo e l’app per dispositivi mobili oltre alla protezione per un massimo di 5 dispositivi.

Avast

Avast Premium Security è una delle migliori soluzioni su cui puntare per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi durante il Black Friday. Attualmente, infatti, Avast Premium Security è disponibile in sconto fino al 47% con il piano annuale che prevede anche la possibilità di prova gratuita per 30 giorni, senza alcun addebito richiesto all’utente.

La versione del servizio per 1 PC prevede un costo annuale di 39,99 euro mentre la protezione estesa per 10 dispositivi (PC Windows, macOS, Android ed iOS) costa appena 10 euro in più portando la spesa ad appena 49,99 euro per il piano annuale. C’è la Garanzia di rimborso entro 30 giorni. Da notare anche la possibilità di personalizzare il servizio con varie opzioni aggiuntive.

Le migliori offerte di Password Manager per il Black Friday e il Cyber ​​Monday 2022

Il periodo di Black Friday e di Cyber Monday è anche il momento giusto per attivare un nuovo Password Manager. Anche in questo caso, infatti, in rete ci sono diverse offerte da cogliere al volo. Ecco le migliori proposte selezionate:

Nordpass

L’offerta giusta per attivare un nuovo Password Manager in questo periodo di sconti arriva da NordPass che propone uno sconto del 43% sulla versione Premium, disponibile ad appena 1,69 euro al mese scegliendo il Piano di 2 Anni dal costo complessivo di 40,56 euro, disponibile con Garanzia di rimborso di 30 giorni. In alternativa, c’è Family Plan dal costo di 2,79 euro al mese, con una spesa complessiva di 66,96 euro, che estende l’utilizzo del gestore di password ad un totale di 6 diversi account.

NordPass mette a disposizione un servizio di salvataggio e compilazione automatica delle credenziali d’accesso oltre che delle carte di pagamento con un sistema di protezione avanzata che assicura la sicurezza dei dati degli utenti. Ad un singolo account NordPass è possibile connettere 6 diversi dispositivi in modo da avere le proprie password sempre a disposizione.

LastPass

Un altro ottimo Password Manager su cui puntare in questo momento di sconti è LastPass, disponibile sia con un piano Free senza costi, che consente l’utilizzo di password illimitate, che in una versione Premium, proposta a 2,90 euro al mese con fatturazione annuale, che include l’accesso da tutti i propri dispositivi ed 1 GB di spazio d’archiviazione file protetto da crittografia.

Per gli utenti più esigenti, inoltre, c’è il piano Famiglia dal costo di 3,90 euro al mese con fatturazione annuale che estende i vantaggi di Premium ad un totale di 6 account. Le versioni a pagamento di LastPass sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni che consente di scoprire, nei minimi dettagli, le caratteristiche e i vantaggi del servizio proposto.

1Password

Tra i migliori Password Manager in offerta per il periodo di Black Friday e Cyber Monday troviamo 1Password. Il servizio è attualmente proposto a 2,65 euro al mese + IVA con fatturazione annuale. C’è poi la possibilità di scegliere il piano Famiglia, che estende i benefici del servizio a 5 persone, al costo di 4,75 euro + IVA al mese con fatturazione annuale.

1Password ha tutte le carte in regola per diventare il Password Manager a cui affidare la gestione delle proprie credenziali d’accesso. Il servizio consente di salvare un numero illimitato di password, aggiungendo anche 1 GB di spazio d’archiviazione per i documenti. C’è anche la possibilità di salvare le carte di pagamento e di impostare un sistema di autenticazione a più fattori. Tutte le versioni di 1Password sono disponibili con un periodo di prova di 14 giorni.

