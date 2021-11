Black Friday in anticipo: un'offerta a 33 giri (giradischi Bluetooth)

Quando mancano ancora un paio di settimane abbondanti all'appuntamento con il Black Friday, gli sconti online sono già iniziati: tra quelli più interessanti proposti oggi dal colosso dell'e-commerce c'è un giradischi multifunzione in offerta lampo su Amazon al prezzo minimo storico.

Giradischi multifunzione in offerta lampo prima del Black Friday

Oltre a poter far suonare vinili a 33, 45 e 78 giri ha una coppia di altoparlanti integrati e supporta la trasmissione della musica da dispositivi come smartphone, tablet e computer in modalità wireless, grazie al modulo Bluetooth incluso. Non mancano nemmeno una porta USB, le uscite RCA per la connessione a casse esterne e in jack audio da 3,5 mm. Se hai bisogno di altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo questo giradischi multifunzione al prezzo di soli 56,09 euro invece di 69,99 euro come da listino. Come sempre, trattandosi di un'offerta lampo proposta da Amazon, ricordiamo che rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non persano tempo, non c'è bisogno di aspettare il Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita e possibilità di fare eventualmente il reso senza alcuna spesa aggiuntiva.