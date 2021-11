Xbox Series S: forte sconto eBay con questo COUPON

Vuoi una console next-gen? Oggi hai l'occasione di allungare mani su quella di casa Microsoft: la Xbox Series S si trova ora in forte sconto su eBay, tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il coupon “NOV21EDAYS” (senza virgolette) quando richiesto durante l'invio dell'ordine. Un'offerta che sa già di Black Friday, ideale per regalarsela o regalarla, magari da far trovare sotto l'albero per una sorpresa di certo gradita e sessioni infinite di divertimento, da soli o in compagnia.

Occasione con il coupon eBay: offerta Xbox Series S

L'elegante telaio bianco della scocca racchiude al suo interno un processore octa core Zen 2 custom e un potente chip grafico RDNA 2, per un comparto hardware in grado di raggiungere i 4 TFLOPS grazie anche al sistema Velocity Architecture nonché alla presenza di un'unità SSD NVMe personalizzata da 512 GB e 10 GB di memoria GDDR6. Tutto questo per un'esperienza di gaming senza compromessi. In dotazione il controller ufficiale progettato per dare il meglio con ogni titolo disponibile per la piattaforma. È possibile consultare altri dettagli nella scheda del prodotto.

Ti aspettano più di 100 giochi ottimizzati, inclusa la simulazione calcistica FIFA 22 per scendere in campo con i fuoriclasse della Serie A e della Champions League, ma anche sparatutto, avventure, RPG e molto altro ancora. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

In queste ore hai la possibilità di far tua Xbox Series S al prezzo di soli 260,91 euro, semplicemente inserendo il coupon “NOV21EDAYS” (senza virgolette) alla conferma dell'ordine, grazie all'iniziativa eDays organizzata dalla piattaforma. Il prodotto si trova in Italia ed è proposto da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 70.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. La consegna è immediata con spedizione gratuita a domicilio. Che dici, è forse esagerato affermare che quest'anno il Black Friday è già iniziato?