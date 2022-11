Black Friday di Kaspersky: 3 software Antivirus con l'80% di sconto

Il periodo del Black Friday è un momento ideale non solo per acquistare prodotti fisici ma anche per assicurarsi i migliori software sul mercato. Anche nel contesto degli antivirus, per esempio, non mancano le proposte interessanti.

In occasione di questo Black Friday, Kaspersky ha catturato l’attenzione del settore proponendo lo sconto dell’80% rispetto a tre dei suoi principali prodotti, ovvero Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security.

Stiamo parlando di tre soluzioni in grado di adattarsi a qualunque tipo di utente, dal navigatore occasionale fino a chi sulla rete spende svariate ore al giorno, magari lavorando attraverso la stessa.

In occasione del Black Friday Kaspersky a prezzi clamorosi

Non si parla di semplici antivirus, ma di strumenti evoluti, in grado di offrire una strategia di protezione su più livelli, altamente efficace rispetto alle tante minacce del Web contemporaneo.

Non si parla infatti solo dei classici malware, ma di agenti malevoli più raffinati, come trojan e adware, oltre ai temutissimi (e sempre più diffusi) attacchi di tipo ransomware.

Di fatto, adottare una delle soluzioni proposte da Kaspersky, permette all’utente di navigare online senza stress, consapevole di avere un’adeguata copertura, frutto di decenni di esperienza sul campo da parte dell’azienda.

Quali sono le differenze tra i tre pacchetti menzionati? Di seguito andremo ad approfondire la loro conoscenza, analizzando tutte le caratteristiche di questi efficaci strumenti di difesa.

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus rappresenta il piano di protezione base proposto dall’azienda e risulta un’ottima soluzione per macchine Windows.

Ciò significa che, affidandosi a questo strumento, è possibile ottenere un classico strumento di rilevamento ed eliminazione malware tra i più efficaci sul mercato. Non solo: attraverso questo tool è possibile contrastare con efficacia spyware, adware, keylogger e attacchi XSS.

Quanto illustrato finora è abbinato a un sistema anti-phishing, ormai praticamente indispensabile vista la diffusione capillare di questa forma di attacco. La protezione anti-ransomware poi, costituisce un ottimo modo per proteggere i file più preziosi dagli hacker.

L’ottimizzazione delle prestazioni poi, permette all’antivirus di funzionare limitando l’impatto sulle performance del dispositivo in uso (spesso una criticità nella maggior parte degli antivirus).

Grazie agli sconti del Black Friday, Kaspersky Anti-Virus è disponibile con l’80% di sconto rispetto al prezzo di listino, dunque al prezzo di 5,99 euro.

Kaspersky Internet Security

Con Kaspersky Internet Security alle utility già mostrate con il precedente pacchetto se ne aggiungono altre molto interessanti (oltre al vantaggio di essere utilizzabile in ambiente Windows, macOS e Android).

Lo strumento di protezione dei pagamenti digitali, per esempio, è molto utile per chi effettua spesso transazioni online. Altrettanto utile è la VPN integrata, che offre 300 MB al giorno di traffico protetto: una soluzione ideale, per esempio, quando si effettuano operazioni delicate come login su piattaforme di home banking o simili.

Non sono da trascurare, lato privacy, anche il blocco annunci e la protezione della webcam. A queste funzionalità aggiuntive poi, se ne aggiungono altre ideali per chi ha dei figli che navigano regolarmente online.

Il blocco di contenuti per adulti, per esempio, viene affiancato dal sistema per gestire il tempo passato dai minori davanti allo schermo.

Attraverso gli sconti di questo periodo è possibile ottenere tutte queste funzioni, grazie all’80% di sconto, per soli 9,99 euro.

Kaspersky Total Security

Con Kaspersky Total Security si raggiunge il massimo di protezione possibile, espandendo il proprio raggio d’azione anche ai dispositivi iOS oltre agli altri già citati.

Alle utility elencate nelle due precedenti sottoscrizioni infatti, vengono aggiunte altre funzioni interessanti come il localizzatore GPS per bambini e un sistema di protezione file.

Infine, il pacchetto che stiamo illustrando, presenta anche un ottimo password manager. Si stratta di uno strumento in grado di generare, gestire e conservare al meglio le parole d’accesso, proteggendole da sguardi indiscreti.

Anche in questo caso, grazie al Black Friday, Kaspersky Total Security può giovare dell’80% di sconto: ciò si traduce in appena 11,99 euro.

