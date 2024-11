Black Friday: Marshall Emberton II, senti come suona il -45%

Marshall Emberton II è in sconto del 45% per il Black Friday su Amazon. Lo speaker wireless, dotato di connettività Bluetooth e della certificazione IPX7, scende così al suo prezzo minimo storico. Tra i punti di forza c’è l’autonomia fino a 30 ore con una sola ricarica della batteria interna. A testimoniare la qualità del prodotto è anche il voto medio ottenuto in migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce: 4,7/5, quasi un perfect score.

Marshall Emberton II in forte sconto al Black Friday

Produce un suono intenso, chiaro e potente, lo stesso che caratterizza gli amplificatori del brand (dai quali riprende il tipico design), capaci di segnare l’evoluzione del rock in mezzo secolo di storia e oltre. Integra la tecnologia True Stereophonic per un’esperienza d0ascolto a 360 gradi, emettendo un audio multidirezionale, verso ogni direzione, oltre al supporto funzionalità Stack Mode per collegare più unità. Scopri di più nella pagina dedicata.

Con lo sconto del 45%, l’altoparlante wireless Marshall Emberton II è anche un’ottima idea regalo da far trovare sotto l’albero. Al prezzo di soli 99 euro è un affare da cogliere al volo, contando su un design iconico unito a un comparto audio che rende giustizia alla storia del marchio. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni.

Siamo quasi agli sgoccioli del Black Friday, la giornata più attesa per chi si affida allo shopping online con l’obiettivo di risparmiare. All’indirizzo amazon.it/blackfriday puoi scoprire le offerte più vantaggiose, mentre su queste pagine, fino al Cyber Monday, troverai i prodotti tecnologici in sconto più interessanti per le categorie elettronica, informatica e smart home.