Dal design ergonomico e studiato per ridurre il più possibile lo stress per dita, mano, polso e braccio durante le lunghe sessioni di utilizzo, il mouse verticale di Anker è oggi proposto con uno sconto del 20% sul prezzo di listino su Amazon alla vigilia del Black Friday. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il mouse verticale di Anker a -20% su Amazon

È pienamente compatibile con i computer basati su Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Dotato di sensore ottico si connette tramite cavo USB così da non costringere l’utente a ricaricare la batteria interna o a sostituire le batterie. Di seguito un’immagine utile per rappresentare i tanti pulsanti presenti, personalizzabili in base alle specifiche esigenze.

Le dimensioni sono 12,2×6,4×7,5 centimetri, il peso è 128 grammi. Al prezzo di soli 11,99 euro il mouse verticale di Anker è quasi regalato. Si tratta di una delle tante offerte proposte oggi su Amazon alla vigilia del Black Friday.