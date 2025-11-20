Black Friday: casa sempre pulita con i maxi sconti sui robot Narwal

Quale occasione migliore del Black Friday per mettere in casa un prodotto dedicato alla pulizia dei pavimenti? Grazie alle offerte su Amazon lanciate da Narwal è possibile farlo risparmiando centinaia di euro. I robot del marchio sono progettati proprio per questo: diamo uno sguardo ai modelli in promozione, per capire qual è più adatto alle esigenze di ognuno.

Le offerte di Narwal per il Black Friday

Flow è il robot aspirapolvere e lavapavimenti con sistema Track Mop che applica una pressione costante su una superficie ampia, strofinando in profondità, mentre la tecnologia CleanFlow mantiene il mocio sempre pulito evitando la ricontaminazione e CarpetFocus garantisce un’azione efficace sui tappeti. Grazie allo sconto di 450 euro rispetto al listino ufficiale lo puoi acquistare al prezzo di 849 euro nella versione con Base Standard oppure a 1.049 euro con la Base Compatta.

Nel caso di Freo Z10 Ultra il risparmio arriva addirittura a 750 euro: può essere tuo a soli 549 euro. Ha in dotazione moci rotanti e l’estensione EdgeReach per raggiungere gli angoli più nascosti, senza dimenticare la navigazione intelligente con doppio chip IA. Inoltre, è silenzioso e preciso.

Il Black Friday ha fatto crollare di 440 euro il prezzo di Freo Z10, portandolo al minimo storico di 549 euro. Può contare sul sistema anti-groviglio DualFlow, sul mop estensibile e sulla base completamente autonoma per gestire ogni operazione in automatico.

Ancora, il modello Freo X10 Pro è sceso al prezzo di 399 euro con uno sconto di 200 euro rispetto al listino. Compatto, intelligente ed efficiente, copre ogni superficie fino ai bordi e integra la tecnologia di navigazione LiDAR per svolgere un lavoro sempre impeccabile.

Concludiamo la carrellata con Freo S, in promoziona a -100 euro: in vendita a soli 199 euro è il più economico della gamma. È piccolo e facile da usare, perfetto per chi si avvicina per la prima volta ai robot aspirapolvere o ha spazi ridotti. Tra i punti di forza c’è la base auto-svuotante 2-in-1.

Come anticipato in apertura, gli sconti sui prodotti Narwal fanno parte della Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi su Amazon. L’evento andrà avanti fino al Cyber Monday dell’1 dicembre.