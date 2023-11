Black Friday NordVPN: fino al 65% di sconto e prezzi da 3,79€ al mese

Il Black Friday di NordVPN è arrivato. Sui piani di due anni è previsto fino al 65% di sconto, con prezzi a partire da 3,79€ al mese per i primi 24 mesi. Inoltre, i clienti che sottoscriveranno la nuova offerta di oggi riceveranno tre mesi di servizio extra in regalo.

L’offerta del Black Friday di NordVPN rende la VPN leader del mercato ancora più conveniente. Ad oggi, infatti, non esiste un servizio capace di garantire la privacy e la sicurezza di ogni utente a questo prezzo.

Black Friday NordVPN: sui piani di 2 anni sconti fino al 65%

In occasione della giornata del Black Friday, i piani della durata di due anni di NordVPN hanno subito un crollo di prezzo fino al 65%. È il caso dell’account Completo, oggi in offerta a 5,79€ al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono ulteriori 3 mesi extra gratuiti, per una spesa complessiva in 27 mesi di 156,33€. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di oltre 300€

Offerta anche per il piano Plus, il cui prezzo scende a 4,79€ al mese per due anni, con tre mesi extra in regalo. Stavolta lo sconto è pari al 54% e consente di ottenere un risparmio superiore ai 150€ nei primi 24 mesi, con una spesa complessiva di 129,33€ invece di 285,66€.

Sconto del 54% anche sul piano Standard, che oggi costa soli 3,79€ al mese per due anni con in più tre mesi aggiuntivi in regalo. Gli utenti che scelgono l’account Standard pagano 102,33€ i primi due anni invece di 223,83€.

Puoi aderire all’offerta del Black Friday di NordVPN su questa pagina. Tutti i piani prevedono la garanzia di rimborso di 30 giorni, una VPN sicura e ad alta velocità, la protezione dai malware e uno strumento in grado di bloccare sia la pubblicità invasiva che i tracker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.