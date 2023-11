Black Friday: notebook ASUS (Intel Core i7-13, W11) a -250€

ASUS Zenbook S13 in sconto di 250 euro sul prezzo di listino è tra le migliori offerte del Black Friday per quanto riguarda la categoria notebook. Mosso da un comparto hardware di fascia alta e caratterizzato da un design senza compromessi, il portatile è ottimo per il lavoro, per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero. Vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Affare Black Friday: notebook ASUS Zenbook S13 in offerta

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale. Tra le specifiche tecniche spiccano il display OLED da 13,3 pollici con risoluzione 2.5K e pannello NanoEdge, il processore Intel Core i7-1355U con chip grafico Intel Iris Xe integrato, 16 GB di RAM, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, il modulo Wi-Fi 6E per la connettività wireless senza compromessi, webcam con microfono, altoparlanti stereo Harman Kardon con certificazione Dolby Atmos, tastiera con layout italiano, ampio touchpad con tastierino numerico a scomparsa e una batteria a lunga durata. Per saperne di più fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

L’offerta di oggi propone il notebook ASUS Zenbook S 13, nella configurazione appena descritta, in sconto al prezzo finale di soli 749 euro. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con la consegna gratuita prevista in un solo giorno. È inoltre possibile contare su un periodo esteso per l’eventuale restituzione (fino al 31 gennaio 2024): dunque, nessun problema se si tratta di un regalo di Natale da mettere sotto l’albero.

Il Black Friday è il momento perfetto per fare shopping e risparmiare. Visita la sezione dedicata sull’e-commerce per trovare le offerte migliori e iniziare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.