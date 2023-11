Black Friday: notebook MSI (Intel Core) al MINIMO, -400€

Chi vuol approfittare del Black Friday per acquistare un nuovo notebook può puntare su MSI Modern 15: è in sconto di 400 euro su Amazon rispetto al listino ufficiale. Un’occasione più unica che rara, di cui approfittare per allungare le mani su un portatile completo, potente e versatile, al suo prezzo minimo storico. È adatto a lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero, vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Affare del Black Friday: -400€ per il notebook MSI

Bello da vedere, grazie al suo design curato nei minimi dettagli, ha il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per lo storage, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera con layout italiano, porte USB Type-A e USB-C, lettore microSD, uscita video HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 449 euro, grazie all’offerta di oggi, MSI Modern 15 è un affare da cogliere al volo. Lo sconto di 400 euro rispetto al listino è applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire) ed è possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.