Black Friday: 5 offerte indispensabili per casa e regali

Il Black Friday è anche l’occasione giusta per fare scorta di prodotti che ci troveremo a utilizzare e a consumare tutti i giorni. Concentrando l’attenzione sulle offerte riguardanti la casa (e affini), ecco una selezione di quelle disponibili in questo momento, partendo dalle immancabili pastiglie per lavastoviglie.

Indispensabili per la casa: sconti al Black Friday

Attenzione, questa è un’offerta lampo. Rimarrà disponibile per poco, fino all’esaurimento delle unità in promozione. Stiamo parlando del multipack da 184 capsule di Fairy Platinum Plus. Sta andando a ruba.

Ci sono poi, come ormai da tradizione, le cialde e capsule di Caffè Borbone. Visita la scheda del prodotto per tutte le versioni e per trovare quella compatibile con la tua macchina.

Con il Natale ormai alle porte, anche gli sconti fino al 41% sulle Yankee Candle andranno a ruba.

Giù il prezzo del multipack del dentifricio Oral-B nella variante Pro-Science Gengive & Smalto Repair.

Chiudiamo l’elenco con un altro suggerimento su cosa mettere sotto l’albero: la selezione di 45 tè e tisane rilassanti biologiche di Pukka, in sconto del 20%.

La Settimana del Black Friday è anche l’occasione perfetta per trovare il regalo perfetto per Natale, a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata su Amazon e inizia a fare shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.