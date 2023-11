Black Friday: casa pulita con le offerte Vactidy

Quale occasione, se non il Black Friday, per trasformare la casa in una smart home, rendendo veloci e intelligenti le pulizie? Segnaliamo alcune offerte proposte dal brand Vactidy su Amazon, in questo evento dedicato allo shopping online: ci sono robot aspirapolvere e lavapavimenti e scope elettriche senza fili.

Vactidy Nimble e Blitz: gli sconti per il Black Friday

Partiamo da Nimble T7, un’unità aspirapolvere e lavapavimenti che ha in dotazione connettività Wi-Fi, compatibilità con Alexa, Assistente Google e IFTTT, ideale per chi ha animali domestici. Allo sconto applicato in automatico si aggiunge un coupon da attivare per ridurre ulteriormente il prezzo finale.

In offerta su Amazon anche il modello Nimble T8 con un potente sistema di aspirazione, quattro modalità di funzionamento e tecnologia GyroNav per navigazione e aggiramento ostacoli.

Blitz V8 è invece un scopa elettrica senza fili con autonomia di 35 minuti, luci LED, batteria removibile e design ultraleggero. Fornita con diversi accessori, è protagonista di uno sconto per il Black Friday.

Concludiamo la carrellata con Blitz V9, oggi in promozione. Integra un motore brushless da 250 W, batteria con 45 minuti di funzionamento continuo e spazzola flessibile per raggiungere comodamente ogni punto, anche sotto i mobili.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per rinnovare la tua casa, a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata su Amazon e inizia a fare shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.