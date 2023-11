Black Friday: Oral-B iO6+Echo Pop con Alexa in offerta

Nella giornata più calda dell’anno per lo shopping online, quella del Black Friday, segnaliamo l’offerta di Amazon dedicata al bundle che include Oral-B iO6, Echo Pop e altro ancora che descriveremo tra poco. Lo spazzolino elettrico con intelligenza artificiale del brand leader del mercato, insieme all’IA di Alexa, con uno sconto dedicato. Passiamo in rassegna tutti i dettagli.

Sconto Black Friday per Oral-B iO6 con Echo Pop

L’impiego di una speciale testina rotonda contribuisce a una pulizia profonda, grazie alle micro-vibrazioni e all’azione oscillante delle setole. Nella confezione trova posto anche il dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico che permette di ottenere gengive più sane dopo una sola settimana. Per saperne di più, consigliamo di dare uno sguardo alla scheda del prodotto.

Come già anticipato, Oral-B iO6 ed Echo Pop condividono una natura smart. Lo spazzolino elettrico può contare su un display interattivo che mostra informazioni in merito alla modalità di spazzolamento selezionata (quelle preimpostate sono cinque: Pulizia quotidiana, Denti sensibili, Sbiancante, Protezione gengive e Pulizia profonda) e al livello di carica della batteria. Inoltre, un timer da due minuti aiuta a portare a termine la pulizia quotidiana in modo efficace e un avviso attivato da un apposito sensore si illumina quando si sta agendo troppo forte su denti e gengive. Tutte le altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Per quanto riguarda lo smart speaker, è la new entry della gamma. Compatto, ma al tempo stesso dotato di un ottimo comparto audio, è l’ideale per l’ascolto della musica e dei podcast negli ambienti più piccoli della casa (compreso il bagno). Inoltre, in ogni momento è possibile interagire con Alexa tramite la propria voce, chiedendo all’assistente virtuale di cercare informazioni online o di controllare le apparecchiature della smart home, dagli impianti di illuminazione agli elettrodomestici connessi.

