Black Friday: PlayStation Plus in sconto, ecco come

Il periodo del Black Friday ha ufficialmente preso il via e anche i possessori di una console PlayStation possono approfittarne. Come? Grazie agli sconti applicati sulle tariffe di PS Plus. Va sottolineato che la promozione in corso è valida solo per chi non ha l’abbonamento attivo e per chi vuol eseguire un upgrade. Se lo desidera o lo si trova più comodo, in alternativa ad effettuare il pagamento direttamente sullo store della piattaforma, è possibile acquistare una o più gift card su Amazon per poi riscattarla/e dal proprio account, attraverso il codice fornito al momento dell’ordine. Così, non sarà necessario caricare i dati della propria carta di credito o quelli di un altro metodo di pagamento sul servizio Sony.

Come approfittare degli sconti PS Plus per il Black Friday su Amazon

Si arriva fino al -30%. In altre parole, la formula Premium, la più completa, costa meno rispetto alla spesa solitamente richiesta per Extra. Questi i prezzi scontati della sottoscrizione per le tre diverse formule proposte, con riferimento agli abbonamenti dalla durata annuale (quelli mensili e trimestrali rimangono invariati).

Essential a 57,59 euro (invece di 71,99 euro, -20%);

Extra a 94,49 euro (invece di 125,99 euro, 25%);

Premium a 106,39 euro (invece di 151,99 euro, -30% ).

Come già scritto, gli sconti sono validi per chi non è ancora abbonato o per chi vuole cambiare la formula attuale, ad esempio passando da Essential o da Extra a Premium, così da sbloccare le funzionalità aggiuntive. Una strategia, quella di Sony, che ha come obiettivo attirare nuovi clienti o spingere quelli già acquisiti ad alzare il livello della propria sottoscrizione.

