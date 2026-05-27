Microsoft MAI-Image-2.5 è uno dei migliori generatori di immagini

Da nono a terzo in un anno. MAI-Image, il modello di generazione immagini di Microsoft, ha scalato la classifica di Arena dei generatori di immagine. Davanti restano solo GPT-Image-2 di OpenAI e Gemini di Google. Per un’azienda che un anno fa era parecchio indietro rispetto ai suoi competitor, il recupero è davvero notevole, è innegabile.

Microsoft MAI-Image-2.5, cosa migliora

MAI-Image-2.5, rispetto ai suoi predecessori (MAI-Image 1 e 2), segue i prompt più fedelmente, renderizza il testo in modo più affidabile e produce immagini più dettagliate e coerenti. Inoltre, il modello ora comprende meglio oggetti, illuminazione, scala, struttura della scena e relazioni spaziali.

I miglioramenti più significativi sono nel rendering del testo (lettere più nitide nelle immagini generate), nelle illustrazioni stilizzate e nell’immagine commerciale, come poster, mockup di packaging, concetti di branding e foto prodotto. I layout sono più stabili e i visual orientati al brand risultano più curati.

Meet MAI-Image-2.5 – ranked third on the @arena text-to-image leaderboard. It's another great advance in quality. And with Build just a week away, there's much more to come from the @MicrosoftAI team. I can't wait. pic.twitter.com/11wx96Z04a — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) May 26, 2026

Microsoft sta puntando sulla generazione di immagini con la stessa testardaggine che riserva a Copilot… solo che qui i risultati si misurano in classifiche pubbliche dove i concorrenti sono OpenAI e Google.

Disponibilità

MAI-Image-2.5 è disponibile oggi su Arena per chiunque voglia provarlo. Nelle prossime due settimane arriverà su MAI Playground e Microsoft Foundry.