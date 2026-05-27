 Microsoft MAI-Image-2.5 è uno dei migliori generatori di immagini
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Microsoft MAI-Image-2.5 è uno dei migliori generatori di immagini

Microsoft MAI-Image-2.5 si piazza al terzo posto nella classifica Arena dei generatori di immagini AI. Un anno fa era nono.
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Microsoft MAI-Image-2.5 si piazza al terzo posto nella classifica Arena dei generatori di immagini AI. Un anno fa era nono.
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Da nono a terzo in un anno. MAI-Image, il modello di generazione immagini di Microsoft, ha scalato la classifica di Arena dei generatori di immagine. Davanti restano solo GPT-Image-2 di OpenAI e Gemini di Google. Per un’azienda che un anno fa era parecchio indietro rispetto ai suoi competitor, il recupero è davvero notevole, è innegabile.

Microsoft MAI-Image-2.5, cosa migliora

MAI-Image-2.5, rispetto ai suoi predecessori (MAI-Image 1 e 2), segue i prompt più fedelmente, renderizza il testo in modo più affidabile e produce immagini più dettagliate e coerenti. Inoltre, il modello ora comprende meglio oggetti, illuminazione, scala, struttura della scena e relazioni spaziali.

I miglioramenti più significativi sono nel rendering del testo (lettere più nitide nelle immagini generate), nelle illustrazioni stilizzate e nell’immagine commerciale, come poster, mockup di packaging, concetti di branding e foto prodotto. I layout sono più stabili e i visual orientati al brand risultano più curati.

Microsoft sta puntando sulla generazione di immagini con la stessa testardaggine che riserva a Copilot… solo che qui i risultati si misurano in classifiche pubbliche dove i concorrenti sono OpenAI e Google.

Disponibilità

MAI-Image-2.5 è disponibile oggi su Arena per chiunque voglia provarlo. Nelle prossime due settimane arriverà su MAI Playground e Microsoft Foundry.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 27 mag 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
27 mag 2026
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