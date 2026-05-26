L'AI risponde meglio a chi pensa meglio, 5 prompt per dimostrarlo

Tra gli utenti più assidui dei chatbot circola una teoria interessante: l’intelligenza artificiale non risponderebbe allo stesso modo a tutti, ma tenderebbe a riflettere il tipo di interlocutore che ha davanti. Non nel senso di essere migliore o peggiore, ma diversa. Più analitica con chi è analitico, più creativa con chi è creativo, più superficiale con chi fa richieste superficiali.

La discussione è esplosa su un noto forum online dove qualcuno ha chiesto se i chatbot siano in grado di riconoscere gli utenti più competenti e adattarsi di conseguenza. Le risposte sono state sorprendentemente numerose e concordi: molti utenti hanno descritto il chatbot come più collaborativo e intellettualmente vivace durante conversazioni lunghe e strutturate, mentre altri hanno notato risposte piatte e generiche quando le domande erano vaghe.

5 prompt che migliorano le risposte dell’AI

Non è che l’AI sia in grado di classificare l’intelligenza delle persone. Ma il fenomeno mette in luce qualcosa di importante sul funzionamento dei modelli di linguaggio: sono sistemi di previsione addestrati su schemi. Quando l’input è ricco, strutturato, contestualizzato, specifico, il modello ha più materiale su cui lavorare e produce risposte più ricche. Quando l’input è povero, la risposta rispecchia quella povertà. In altre parole, l’AI non premia l’intelligenza, ma la chiarezza, e la chiarezza si può imparare.

Ecco cinque prompt costruiti esattamente attorno a questo principio.

1. Il prompt dell’unicorno: fermare le risposte che sembrano corrette e non lo sono

Il difetto più insidioso dei chatbot AI è la tendenza a rispondere con sicurezza anche quando le informazioni sono incomplete. Invece di ammettere che qualcosa non è chiaro, riempiono i vuoti con supposizioni presentate come fatti. Questo prompt interrompe quel meccanismo.

Prompt da utilizzare: Voglio che tu ragioni come un assistente pragmatico che lavora per aiutarmi a ottenere risultati concreti. Prima fammi fino a tre domande se servono dettagli aggiuntivi. Poi rispondi con: la soluzione o un consiglio chiaro, un piano d’azione essenziale, ma pratico e le possibili insidie o decisioni sbagliate da evitare. Adatta tutto a questo obiettivo specifico: [inserire l’obiettivo]. Se fai ipotesi, dichiarale prima della risposta

Quello che cambia è la dinamica dell’interazione. Invece di ricevere una risposta monolitica e apparentemente definitiva, si ottiene un dialogo. Il chatbot chiede prima di rispondere, separa i fatti dalle ipotesi e segnala i rischi.

2. Il prompt del difetto: forzare l’autocorrezione

La prima risposta di un chatbot è quasi sempre la meno affidabile. Il modello genera la sequenza di parole più probabile, non necessariamente la più accurata. Raramente mette in discussione sé stesso, a meno che non glielo si chieda esplicitamente.

Prompt da utilizzare: Fermati, penso ci sia un errore. Controlla la tua ultima risposta cercando errori, passaggi mancanti, supposizioni false o dettagli inventati. Poi riscrivi la risposta in modo più accurato e aggiungi un livello di affidabilità da 1 a 10.

Versione breve: Ricontrolla e riscrivi in modo preciso. Aggiungi un livello di affidabilità da 1 a 10.

L’effetto è notevole. Il chatbot inizia ad adottare un ragionamento attivo, identifica le supposizioni deboli, valuta le contraddizioni. Il livello di affidabilità è particolarmente utile perché costringe il modello a esplicitare quanto è sicuro di quello che dice.