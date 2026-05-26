Nuovi chip AI per la NSA e accordo con Anthropic?

Secondo le fonti del New York Times, la Casa Bianca avrebbe chiesto 9 miliardi di dollari per l’acquisto di nuovi chip AI che verranno utilizzati da CIA e NSA. Quest’ultima agenzia, parte del Dipartimento della Difesa, potrebbe sottoscrivere un contratto con Anthropic per mantenere l’accesso ai suoi modelli AI, nonostante il ban dell’azienda californiana. Intanto è in corso l’esame dell’appello presentato contro la designazione “supply chain risk”.

Chip AI e contratto esclusivo per la NSA?

I nuovi modelli AI necessitano di un’enorme potenza di calcolo. Gli attuali sistemi di CIA e NSA non permettono di testare e offrire i tool per le attività di spionaggio che sfruttano le tecnologie più recenti. La Casa Bianca avrebbe quindi chiesto 9 miliardi di dollari per aggiornare l’infrastruttura utilizzando i superchip Grace Blackwell di NVIDIA. La somma dovrà essere approvata dal Congress, ma sono già disponibili 800 milioni di dollari per l’acquisto urgente di capacità di calcolo.

Nel frattempo, la Casa Bianca avrebbe autorizzato la NSA ad utilizzare ancora i modelli Claude di Anthropic, nonostante l’inserimento dell’azienda californiana nella blacklist del Dipartimento della Difesa. Secondo le fonti del New York Times, il governo sottoscriverà un contratto con Anthropic per consentire alla NSA di mantenere l’accesso ai modelli, incluso Claude Mythos (che funziona meglio sui chip AI più recenti).

Come è noto, Anthropic ha presentato due denunce contro l’amministrazione Trump. Un tribunale della California ha garantito l’ingiunzione preliminare (il governo ha presentato ricorso), quindi Claude può essere utilizzato da tutte le agenzie governative, Pentagono escluso. Il tribunale di appello del District of Columbia ha invece respinto la richiesta di sospensione della designazione “supply chain risk”.

Durante una recente udienza, due giudici sembravano propensi a mantenere la designazione, in quanto la natura imprevedibile dei tool AI e la mancanza di fiducia del governo in Anthropic sarebbero giustificazioni sufficienti per considerarli un potenziale rischio. Un terzo giudice ha invece dichiarato che si tratta di un chiaro abuso di potere del governo. Non è noto quando verrà presa una decisione sul caso.