Black Friday: presa tripla piatta salvaspazio italiana a soli 3,61 euro

Non è propriamente un dispositivo hi-tech, ma vale comunque la pena segnalarlo su queste pagine, considerando la convenienza della promozione: per la giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday, Amazon sta proponendo in sconto a soli 3,61 euro l’adattatore presa tripla piatta salvaspazio del marchio Fanton. È perfetto per alimentare apparecchi e dispositivi sfruttando le prese posizionate, ad esempio, dietro i mobili o dietro il divano, dove le normali spine non possono essere inserire.

L’offerta del Black Friday utile per la casa

È una spina piccola italiana da 10 A che consente di collegare fino a tre apparecchi, realizzata in tecnopolimero ad alta resistenza per garantire la necessaria protezione sia al calore che agli urti, conforme alle normative CEI 23-50 / CEI 23-57. Sono già oltre 5.100 le recensioni pubblicate dai clienti che hanno acquistato il prodotto, assegnandogli un voto medio molto alto, pari a 4,6 stelle su 5: la descrivono come valida e di ottima fattura, perfetta per chi ha poco spazio e non vuole prese troppo sporgenti dal muro, apprezzandone la funzionalità, la praticità e il rapporto qualità-prezzo, inoltre la trovano comoda e versatile . Scopri di più nella pagina dedicata.

Lo sconto di oggi propone la presa tripla piatta salvaspazio italiana di Fantom al prezzo finale di soli 3,61 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, la riduzione della spesa è applicata in automatico. È venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

